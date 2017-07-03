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Король Саудовской Аравии приказал уволить колумниста, который назвал его богом

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: POOL/REUTERS/Scanpix

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз приказал изданию al-Jazirah уволить колумниста, который назвал его в своей колонке богом.

На прошлой неделе издание извинилось перед королем за публикацию колумниста.

В средствах массовой информации Саудовской Аравии короля, который в 2015 взошел на престол, буквально воспевают.

Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz / Xinhua/Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Колумнист Рамадан ал-Анзи назвал в своей колонке короля такими терминами, как «haleem» и «shadeed al-eqab», что на исламском языке указывает на бога.

Saudi Araabia kuningas Salman bin Abdulaziz / Untitled/AP/Scanpix

В Саудовской Аравии, где правят сунниты, запрещено кого-либо называть 99 словами, которые обозначают бога.

Министр информации Саудовской Аравии заявил, что был неприятно удивлен тем, что такое известное издание допустило совершенно непозволительные высказывания по отношению к королю.

Как сообщают средства массовой информации Саудовской Аравии, король отправил изданию письмо, в котором выразил своей недовольство и отметил, что не может одобрить материал колумниста по причине использования неподобающих святых слов.

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