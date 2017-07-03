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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Трансильванию за 127 евро!

Rus.Postimees.ee
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Замок Бран. Румыния, Трансильвания. | ФОТО: Brian Gibbs/Brian Gibbs / Topfoto

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Трансильванию начиная со 127 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон, на Азорские острова и на Мадейру начиная с 320 евро

Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 576 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Чили начиная с 640 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Перу начиная с 634 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Таиланд начиная с 383 евро

Туда-обратно из Риги в Лондон начиная с 40 евро

Туда-обратно из Риги в Камбоджу начиная с 571 евро

Рейс из Риги в Исландию (с обратным рейсом в Вильнюс) начиная с 43 евро

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