Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Трансильванию за 127 евро!
3 июля 2017 г., 09:49
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Трансильванию начиная со 127 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон, на Азорские острова и на Мадейру начиная с 320 евро
Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 576 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Чили начиная с 640 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Перу начиная с 634 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Таиланд начиная с 383 евро
Туда-обратно из Риги в Лондон начиная с 40 евро
Туда-обратно из Риги в Камбоджу начиная с 571 евро
Рейс из Риги в Исландию (с обратным рейсом в Вильнюс) начиная с 43 евро