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В Сирии начали печатать купюры с портретом Асада

Rus.Postimees.ee
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Башар Асад. | ФОТО: Scanpix

Изображение президента Сирии Башара Асада появилось на новой банкноте страны, у купюры самый крупный номинал - 2000 сирийских фунтов (около $4). Об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По его информации, новую купюру представил на пресс-конференции глава Центробанка Сирии Дурейд Дургам. Банкнота введена в обращение с воскресенья в Дамаске и ряде провинций. По словам Дургама, настало время для выпуска новых купюр, которые трудно подделать.

На лицевой стороне банкноты - портрет Башара Асада, на обратной - Народный совет (однопалатный парламент Сирии).

До этого самой крупной купюрой в стране была банкнота номиналом в 1000 сирийских фунтов.

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