В Сирии начали печатать купюры с портретом Асада
3 июля 2017 г., 10:07
По его информации, новую купюру представил на пресс-конференции глава Центробанка Сирии Дурейд Дургам. Банкнота введена в обращение с воскресенья в Дамаске и ряде провинций. По словам Дургама, настало время для выпуска новых купюр, которые трудно подделать.
На лицевой стороне банкноты - портрет Башара Асада, на обратной - Народный совет (однопалатный парламент Сирии).
До этого самой крупной купюрой в стране была банкнота номиналом в 1000 сирийских фунтов.