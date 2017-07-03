Полиция США: педофилы используют спиннеры для заманивания детей

По показаниям полиции Нью-Джерси педофилы используют для заманивания детей как сладости, так и популярную в последнее время игрушку спиннер.
В торговом центре города Олд Бридж произошел случай, в котором мужчина попытался убедить двух мальчиков восьми и одиннадцати лет пойти за ним, предложив им поиграть со спиннером.
Näpuspinner / Drew Angerer/AFP/scanpix
Полиция попросила общественность о помощи, предоставив описание мужчины и снимок с камеры наблюдения.
"Очень тревожно, что педофилы высматривают детей в торговых центрах и завлекают их популярной игрушкой", - заявил местный житель, пожелавший остаться анонимным.
По словам полиции несмотря на всевозможные уловки со стороны педофила два мальчика отказались пойти с ним и рассказали о случившемся продавцам торгового центра. Были предприняты попытки со стороны продавцов задержать мужчину, но он скрылся на своей машине в неизвестном направлении.
Мама троих детей Даниэль выразила свое беспокойство заявив, что такие случаи чрезвычайно опасны для детей.
Полиция добавила, что к сожалению это не первый случай.