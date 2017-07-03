Полиция США: педофилы используют спиннеры для заманивания детей

В торговом центре города Олд Бридж произошел случай, в котором мужчина попытался убедить двух мальчиков восьми и одиннадцати лет пойти за ним, предложив им поиграть со спиннером.

Näpuspinner / Drew Angerer/AFP/scanpix

Полиция попросила общественность о помощи, предоставив описание мужчины и снимок с камеры наблюдения.

"Очень тревожно, что педофилы высматривают детей в торговых центрах и завлекают их популярной игрушкой", - заявил местный житель, пожелавший остаться анонимным.

По словам полиции несмотря на всевозможные уловки со стороны педофила два мальчика отказались пойти с ним и рассказали о случившемся продавцам торгового центра. Были предприняты попытки со стороны продавцов задержать мужчину, но он скрылся на своей машине в неизвестном направлении.

Мама троих детей Даниэль выразила свое беспокойство заявив, что такие случаи чрезвычайно опасны для детей.

Полиция добавила, что к сожалению это не первый случай.