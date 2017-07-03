Яна Тоом советует Центристской партии принять кодекс этики

В понедельник представители двух лагерей Центристской партии проведут встречу, на которой попробуют договориться о том, чтобы пойти на муниципальные выборы в Таллинне по одному списку.

Тоом, которая ранее не исключала возможности участвовать в выборах в отдельном списке вместе с Эдгаром Сависааром, заявила, что хотела бы оставить содержание беседы за закрытыми дверями.

"Было бы странно, если бы Юри Ратас прочел об этом из СМИ, а не услышал бы от меня", - пояснила Яна Тоом.

Она также выразила уверенность в том, что стороны сумеют придти к компромиссу и на предстоящих выборах партия будет единой.

"Если бы я в это не верила, то не было бы смысла вести переговоры", - объяснила Тоом.