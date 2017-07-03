Уличный опрос: как на вас повлияет повышение акциза на алкоголь?

С 1 июля акциз на пиво вырос на 70 процентов. В воскресенье портал Sakala выяснял у жителей Вильянди, повлияет ли на них повышение акциза на алкоголь или вообще останется незамеченным.
Кристийне-Марие Кыйв. Фото: Марко Саарм
Кристийне-Марие Кыйв: «Вообще не повлияет. Мне все равно, сколько стоит алкоголь».
Аугуст Кийпус. Фото: Марко Саарм
Аугуст Кийпус: «Мне это никогда не вредило. У меня была такая профессия, что алкоголь просто должен был быть дома. В домашнем буфете насчитывалось 10-20 сортов, что не мешало и не будет мешать в будущем. Я не большой поклонник пива, поэтому меня это не коснется».
Юлар Нийт:. Фото: Марко Саарм
Юлар Нийт: «Конечно, бред, что алкоголь подорожал. Раз в месяц обязательно езжу в Латвию, а если не могу сам, то это делают знакомые. На повседневное потребление это не повлияет».
Прийт Тыниссон: «Очень плохой вопрос. Мне, безусловно, не нравится, что цены растут. Влияние роста акциза зависит от количества потребляемого алкоголя - если ящик пива в день уходит, то дорого. Тогда мы поедем в Латвию».
Прийт Тыниссон. Фото: Марко Саарм
Сирье Вайксалу. Фото: Марко Саарм
Сирье Вайксалу: «Мне все равно, никогда пиво не покупала. Но цены на салат и прочие продукты питания с 1 июля ужасно выросли! Морская капуста подорожала на один евро».
Пийа Вилпер: «Не затронет вообще, пусть повышается».
Пийа Вилпер. Фото: Марко Саарм.