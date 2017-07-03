Уличный опрос: как на вас повлияет повышение акциза на алкоголь?

Кристийне-Марие Кыйв. Фото: Марко Саарм

Кристийне-Марие Кыйв: «Вообще не повлияет. Мне все равно, сколько стоит алкоголь».

Аугуст Кийпус. Фото: Марко Саарм

Аугуст Кийпус: «Мне это никогда не вредило. У меня была такая профессия, что алкоголь просто должен был быть дома. В домашнем буфете насчитывалось 10-20 сортов, что не мешало и не будет мешать в будущем. Я не большой поклонник пива, поэтому меня это не коснется».

Юлар Нийт:. Фото: Марко Саарм

Юлар Нийт: «Конечно, бред, что алкоголь подорожал. Раз в месяц обязательно езжу в Латвию, а если не могу сам, то это делают знакомые. На повседневное потребление это не повлияет».

Прийт Тыниссон: «Очень плохой вопрос. Мне, безусловно, не нравится, что цены растут. Влияние роста акциза зависит от количества потребляемого алкоголя - если ящик пива в день уходит, то дорого. Тогда мы поедем в Латвию».

Прийт Тыниссон. Фото: Марко Саарм

Сирье Вайксалу. Фото: Марко Саарм

Сирье Вайксалу: «Мне все равно, никогда пиво не покупала. Но цены на салат и прочие продукты питания с 1 июля ужасно выросли! Морская капуста подорожала на один евро».

Пийа Вилпер: «Не затронет вообще, пусть повышается».