Срочно: авария автобуса в Баварии, десятки пострадавших

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на автобане в Баварии, после чего загорелся и полностью выгорел. "Речь идет об очень тяжелом ДТП", - заявил представитель управления полиции в Байройте в понедельник, 3 июля.

По предварительным данным, автобус направлялся с севера в Нюрнберг, в нем находились пассажиры преимущественно пожилого возраста, они ехали на экскурсию, сообщает Newsru.com.

На вопрос о жертвах представитель полиции пояснил: есть надежда, что некоторые пассажиры, которых сейчас не могут найти, в состоянии шока выбежали из автобуса и скрылись, но к концу дня, вероятно, появятся данные о погибших, передает Newsru.com.

Однако есть опасения, что часть туристов попали в ловушку и не успели выбраться из автобуса.

По словам полицейского представителя прессы Ирене Брандштейн в автобусе находилось 46 человек и два водителя. "На данный момент отсутствует информация о 17 пассажирах", - комментирует Брандштейн. По данным полиции многие люди серьезно пострадали, но детальная информация на данный момент отсутствует.

Есть вероятность, что те люди, о ком отсутствует какая-либо информация, могли оказаться в ловушке и погибнуть в загоревшемся автобусе.

Автобан номер 9 в Баварии полностью перекрыт. Задействованы спасательные вертолеты.