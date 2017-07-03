В понедельник Таллинн посетит до 9300 круизных туристов

В 8 часов утра в Таллиннском порту ошвартовались два лайнера - Celebrity Silhouette с 2800 туристами на борту и Braemar, доставивший до 800 туристов. Лайнеры покинут порт в 17 и 18 часов.

В 9 часов в Таллиннском порту ошвартовались Aidamar, который при посредничестве судоходного агентства Estma доставил до 2200 туристов, а также Norwegian Getaway с 3500 туристами на борту. Norwegian Getaway покинет порт в 16.30, а Aidamar в 17 часов.

Крупнейшее из ожидающихся в этом году в Таллинне судов — Regal Princess длиной 330 метров. 7 июля Таллинн посетят одновременно пять круизных судов, а в городе будет находиться до 9000 круизных туристов.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 280 раз, на борту судов находилось в общей сложности 500 000 туристов.