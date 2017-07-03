Певческий праздник: эстонская почва, эстонское сердце

Ансамбль из семи человек в течении часа каждые 15 минут играл мелодию Михкеля Людига «Рассвет» в новой версии Расмуса Пуура. Эта мелодия стала своеобразными позывными XII Молодежного праздника песни. В 9.30 началось торжественное шествие. Длина колонны составила почти восемь километров.

К двум часам дня участники праздника собрались на Певческом поле, где в самом начале концерта главный дирижер Хели Юргенсон и автор идеи для представлений, композитор и дирижер Расмус Пуур зажгли огонь XII Молодежного праздника песни – всё под ту же композицию «Рассвет».

Под ракушкой Певческого поля выступили различные хоры и музыканты духового оркестра. Так как Певческий праздник – молодежный, в концерте приняли участие семнадцать молодых дирижеров, выступившие на сцене праздника в первый раз.

Главный дирижер Хели Юргенсон до концерта пообещала: «На концерте можно будет услышать много произведений молодых авторов, а также классические произведения, написанные композиторами-классиками в молодости. На этот раз программа пронизана смелостью и энергетикой нового поколения».

Праздник завершился выступлением сводного хора, который по настоянию публики с удовольствием исполнил некоторые песни на бис. После окончания программы музыканты были настолько воодушевлены, что не хотели покидать сцену и спели еще пару композиций, хотя праздничный огонь к тому времени был уже потушен.

«Это очень радостный праздник для всего народа Эстонии. Мне нравятся все композиции, которые обычно исполняют на Певческом празднике, но самая любимая из них – “Ta lendab mesipuu poole” (“Она летит к улью”, песня на стихи Юхана Лийва и музыку Пеэпа Сарапика – РМ)», – сказала порталу Rus.Postimees участница праздника Кайри.

Грете, другая участница, назвала любимой песню «Eesti muld ja eesti süda» («Эстонская почва и эстонское сердце» на стихи Лидии Койдулы и музыку Рейна Раннапа). «Я очень рада быть здесь, ведь это огромное торжество, – говорит Грете. – А еще я горда тем, что впервые приняла участие в праздничном шествии. Оказалось, что это утомительно, но оно того стоит».

Торжество поражает своим масштабом, эмоциональностью и сильнейшей энергетикой. Всего на празднике собралось около ста тысяч зрителей и артистов, что почти равносильно населению города Тарту.

Несмотря на огромное число празднующих, публика находилась на одной волне. В перерывах между песнями собравшиеся единодушно скандировали «Ээсти! Ээсти!», а под конец праздника все пела хором песни, слова которых знали наизусть.

На Певческом поле царила атмосфера единства, охватившая всех собравшихся: люди обнимались и держались за руки, во время финальных композиций многие даже прослезились.