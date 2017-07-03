Пьяный водитель атаковал служебную собаку: полиции пришлось снять с нее намордник

Вчера утром полицейские заметили на улице Папинийду в Пярну автомобиль Audi, который явно ехал с превышением скорости. Машину остановили для проверки. За рулем транспортного средства находился мужчина, которому было около 40 лет. Он не имел водительских прав, также не называл полиции своего имени. Кроме того, у полиции было основание полагать, что мужчина управлял машиной в пьяном виде, в чем тот сам и сознался. Для проведения следственных мероприятий его доставили в участок.

В участке мужчина не отвечал на дополнительные вопросы полицейских, а лишь становился агрессивнее, из-за чего стражи порядка почувствовали непосредственную угрозу своему здоровью. Для усмирения мужчины было принято решение привести служебную собаку в наморднике, которую чиновник держал на поводке.

Увидев пса, мужчина стал еще агрессивнее. Он несколько раз угрожающе приближался к животному, на что оно отталкивало его. Вновь обретя равновесие, мужчина ударил собаку ногой, попытался попасть пальцами ей в глаза, пинал животное по лапам и шее. Осознавая угрозу для здоровья животного и чиновников, полицейский снял с собаки намордник. Служебный пес укусил агрессора за левое плечо. На место вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу, где он и оставался на лечении.

«Нападение на полицейскую собаку - прямая атака на полицейского чиновника, и в такой ситуации пес лишь ждет команды своего хозяина, - пояснил руководитель патрульной службы и службы по надзору за дорожным движением Пярнуского полицейского участка Сандре Перемеэс. - Полиция прибегает к помощи собаки для остановки атаки лишь в крайних случаях, когда другие средства не действуют и известно, что в этой схватке собака одержит верх».