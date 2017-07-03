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Ehituse ABC продолжает бороться с кибератакой

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liis Treimann

На прошлой неделе во вторник магазины Ehituse ABC попали под кибератаку и некоторые из них до сих пор закрыты.

Предприятию удалось ликвидировать проблемы в магазинах Таллинна, Тарту, Хаапсалу и Локса и с сегодняшнего дня они ждут посетителей.

Однако магазины Пярну, Раквере, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы до сих пор закрыты.

Попавшее под кибератаку на прошлой неделе представительство польской фирмы Inter Cars, которое находится в Мустамяэ, с сегодняшнего дня открыто. "Нам удалось устранить неполадки и мы продолжаем повседневную работу", - пояснил руководитель представительства фирмы в Мустамяэ Райн Луйк.

Помимо трех атакованых эстонских предприятий, под кибератаку попала и дочерняя эстонская фирма Saint-Gobain Glassolutions Baltiklaas, принадлежащая к французскому промышленному концерну. Также пострадали компьютерные системы исследовательской фирмы Kantar Emor.

Европейские и Американские фирмы заявили, что попали под кибератаку, которая началась с России и Украины.

По словам аналитиков кибербезопасности тактика вируса Petya указывает на то, что организатором атаки была Россия.

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