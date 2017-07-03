Разработчики парков ветряков хотят от государства миллиард евро в качестве компенсации

Если государству придется запретить строительство современных ветряков в Ида-Вирумаа, обозленные разработчики потребуют выплатить им 1,2 миллиарда евро в виде компенсации.
В течение последних лет Министерство обороны вычеркнуло из списков десяток проектов парков ветряков. Причина проста: слишком высокие ветряки мешают работе радара воздушной обороны в Келлавере, который распознает российские самолеты. Более того, ветряки мешают и системе радиоразведки, место расположения которой засекречено.
Ближе всего знакомый с темой советник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Мати Куппар сказал, что именно из-за этого в Ида-Вирумаа больше нельзя строить парки ветряков. К тому же выводу прошлым летом пришла созданная при Министерстве обороны рабочая группа чиновников.
Предприниматели в шоке от этих разговоров. Некоторые из них раньше беспрепятственно получили от Министерства обороны согласование на установку ветряков, а волость выдала разрешение на строительство. Разработчики говорят, что государство дало им четкий сигнал и у них возникли оправданные ожидания, что они могут инвестировать в Ида-Вирумаа и заниматься ветряным бизнесом.
«Государство ведет себя совершенно вероломно», - считает Андрес Сынаялг, у фирмы которого в Ида-Вирумаа имеются большие планы. Поэтому, объединяющий разработчиков парков ветряков технологический союз под руководством Сынаялга задал правительству вопрос: есть ли у них еще какой-то компромисс, или государство примет стратегическое решение, что в Ида-Вирумаа больше ветряков не появится?
Если остается только последний вариант, разработчики хотят получить от государства компенсацию в размере 1,2 миллиарда евро. В этой сумме учтены и уже сделанные инвестиции, как строительство пунктов подключения, покупка земли, расходы на рабочую силу, и уже построенное, так и неполученный доход.
Многие проекты застопорились
Требования разработчиков не возникли из воздуха. Например, братья Сынаялги строят в деревне Айду в Ида-Вирмаа крупнейший в Эстонии ландшафтный парк с 30 ветряками. Несмотря на то, что они получили все разрешения и уже более полутора лет назад начали строительство, теперь суд остановил стройку. Этой весной Министерство обороны обнаружило, что Сынаялги строят под ветряками подушки из щебенки высотой до 15 метров, из-за чего ветряки оказались выше разрешенного.
По словам Андреса Сынаялга, это совершенно абсурдно, что государство решило вмешаться только теперь, когда стройка в Айду идет полным ходом. Он объяснил, что Министерство обороны в свое время не ввело ни одного ограничения по поводу высоты ветряков. Поэтому они проектировали для ветряков двухметровые лопасти винтов и построили искусственные холмы.
Сынаялг считает, что изменение проекта не окажет на радар никакого влияния. Это, по его словам, подтверждает и новое исследование иностранного экспертного объединения Qinetiq. «Мы вложили в зону Айду 165 миллионов евро, и ни при каких обстоятельствах не намерены от них отказываться», - сказал он. Проект Айду в данный момент оспаривается в суде.
Министерство обороны нажало на тормоза и в проекте Сынаялгов в деревне Мастанина, где возводится парк на 85 ветряков, общая стоимость которого достигает 500 миллионов евро. Правда, там еще не успели начать строительство, хотя все разрешения уже имеются на руках.
Проблема и у других. Adende OÜ в течение нескольких лет планирует построить парк Пяйте-Вайвина с 28 ветряками в волости Тойла. В 2016 году фирма получила согласование от Министерства обороны, которое через пару месяцев аннулировали. Причиной называют влияние парка ветряков на приборы радиоразведки.
Руководитель предприятия Райго Сылг, по его словам, о радиоразведке раньше ничего не слышал. Точных объяснений он не получил, поскольку разведка – это секретное дело. Сылг сказал, что сам он уверен, что министерство слишком часто прикрывается ссылками на государственную тайну и не объясняет причин своих решений.
В той же неприятной ситуации оказались в волости Люганузе в Варья, где Adepte планировало построить парк с 25 ветряками. Там тоже от министерства было получено согласование, которое позже аннулировали. Проекты как в Пяйте-Вайвина, так и в Варья оспаривают в суде.
Adepte инвестировало в ида-вирумааские проекты около девяти миллионов евро. Причем, по словам Сылга, это не все расходы, которые вероломное государство должно им компенсировать: «Если государство нас не уважает, то мы не уважаем государство – мы будет очень жестко требовать у них вернуть деньги. Государственный грабеж это же не обычное дело».
Не хотят искать решения
Как Андрес Сынаялг, так и Райго Сылг предполагаются, что Министерство хочет разыграть карты для Eesti Energia. «Явно просматривается, что государство занимается усилением своей бизнес-деятельности и давлением на конкурентов. Eesti Energia получит все возможности», - сказал Сынаялг.
Он привел пример, что этой весной Министерство обороны с легкостью выдало Eesti Energia разрешение на увеличение высоты ветряков в парке Айлепа на целых 50 метров: «Для нас это исключено».
Вторая претензия предпринимателей заключается в том, что Министерству обороны просто так удобнее, и оно не хочет искать компромисса в сотрудничестве в предпринимателями. «За границей есть радары, которые могут определить ветряки и увидеть летящие между ними маленькие самолеты. Появились новые ветряные технологии», - говорит Сынаялг, который согласен сотрудничать, как в консультациях, так и в финансировании.
«Государство должно искать решение, а не свободу, как сейчас. Под воздействием страха к России мы ограничиваем сейчас экономику и предпринимательство Эстонии. Это как российские санкции по отношению к нам», - сказал Сынаялг.
Если государство откажется искать компромисс, то разработчики потребуют кроме 1,2 миллиарда евро и сноса всех построенных в Ида-Вирумаа парков ветряков. Сейчас в регионе есть четыре крупных парка, которые принадлежат или Nelja Energia, или Eesti Energia: «Если ветряки мешают работе радаров и разведки, было бы логично остановить работу всех ветряков».
Министерство обороны не разрешило
Советник министерства обороны Мати Куппар сказал, что они исходят из законов: «Мы не можем выбирать нравится нам тот или другой парк ветряков. Если это мешает работе объектов гособороны, то мы не можем этого разрешить».
Он опроверг утверждение, будто министерство сначала выдало согласование на оспариваемые сейчас парки: «Многие местные самоуправления Ида-Вирумаа выдали разработчикам разрешения без согласования с нами и создали условия для необоснованных ожиданий у предпринимателей».
По поводу парка Айду Куппар возразил, что волость выдала Сынаялгам разрешение на строительство без согласования с Министерство обороны на основании строительного проекта: «Кроме того, они вышли за пределы абсолютной высоты из-за фундамента ветряка. Если сложить искусственный холм, основание и мачту, то они значительно превысили разрешенную высоту».
Кто в такой ситуации должен отвечать и компенсировать расходы разработчиков? Куппар предложил, что корень проблемы может быть в уездном планировании Ида-Вирумаа, куда были внесены места, подходящие для возможных парков ветряков. Многие разработчики принимают это за согласование строительства, но это не так, поскольку каждый парк нужно согласовывать отдельно.
Следующая проблема, по словам Куппара, в том, что все запланированные в Ида-Вирумаа парки слишком мощные, слишком близко приближаются к радару Келлавере и системам предупреждения: «Если планируют построить 250-300-метровые ветряки, даже еще и 50-70 штук, то это как большой лес, из-за которого наши системы ничего не видят».
Поскольку нынешние ида-вирумааские парки ветряков скорее невысокие, высотой в 120-150 метров, то их нет смысла ломать, поскольку ущерб от них, по словам Куппара, не велик: «Хотя, если честно, картинку радара нарушают и они».
Переносить радар армия не собирается, поскольку келлавереский радар, по словам Куппара, находится в лучшем из возможных мест, покрывая всю Эстонию: «Он также является самым современным как по программному обеспечению, так и по оборудованию». Те решения, которые предлагают разработчики, не подходят для государства.
Куппар отрицает и работу в пользу Eesti Energia: «В парке Аулепа находятся два радара: между Муху и Эмари. Таким образом, мухуский радар покрывает зону, не видимую для радара в Эмари, и наоборот. Радары компенсируют друг друга, поэтому с Аулепа нет проблем».
КОММЕНТАРИЙ
Меэлис Ойдсалу, вице-канцлер по оборонному планированию Министерства обороны, руководитель рабочей группы по паркам ветряков.
Я понимаю, что разработчики чувствуют, будто государство оставило их одних. Тут есть о чем подумать государству: если цель – развитие ветряной энергетики, то, как государство могло бы решить этот вопрос в перспективе будущего?
Конечно, есть случаи, когда разработчик сам усложнил себе жизнь, поскольку не соблюдает элементарных строительных правил (как, например, в Айду) или ведет для исполнения своих бизнес-интересов необоснованные спекуляции.
Целью работы рабочей группы по паркам ветряков является создание, по крайней мере, на западе страны возможности, чтобы нам не пришлось говорить «нет» развитию в интересах обороны государства. И хотя там ветряные парки влияют на работоспособность воздушных и прибрежных радаров, в отличие от востока Эстонии там все это можно компенсировать дополнительными радарами. Есть мысль поставить один или два дополнительных радара на островах или поднять в воздух один радар при помощи аэростата. Последний вариант освободил бы от оборонных ограничений ландшафт всей Западной Эстонии, острова и морскую акваторию для ветряных парков. В то же время все это стоит десятки миллионов евро.
Проблема Восточной Эстонии в том, что там кроме радаров имеются чувствительные военные системы предупреждения, альтернативного решения для которых сейчас нет.
Нас ограничивает наше географическое положение: если бы мы жили в дружелюбной соседской среде, то проблем бы не было.