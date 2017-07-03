Разработчики парков ветряков хотят от государства миллиард евро в качестве компенсации

В течение последних лет Министерство обороны вычеркнуло из списков десяток проектов парков ветряков. Причина проста: слишком высокие ветряки мешают работе радара воздушной обороны в Келлавере, который распознает российские самолеты. Более того, ветряки мешают и системе радиоразведки, место расположения которой засекречено.

Ближе всего знакомый с темой советник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Мати Куппар сказал, что именно из-за этого в Ида-Вирумаа больше нельзя строить парки ветряков. К тому же выводу прошлым летом пришла созданная при Министерстве обороны рабочая группа чиновников.

Предприниматели в шоке от этих разговоров. Некоторые из них раньше беспрепятственно получили от Министерства обороны согласование на установку ветряков, а волость выдала разрешение на строительство. Разработчики говорят, что государство дало им четкий сигнал и у них возникли оправданные ожидания, что они могут инвестировать в Ида-Вирумаа и заниматься ветряным бизнесом.

«Государство ведет себя совершенно вероломно», - считает Андрес Сынаялг, у фирмы которого в Ида-Вирумаа имеются большие планы. Поэтому, объединяющий разработчиков парков ветряков технологический союз под руководством Сынаялга задал правительству вопрос: есть ли у них еще какой-то компромисс, или государство примет стратегическое решение, что в Ида-Вирумаа больше ветряков не появится?

Если остается только последний вариант, разработчики хотят получить от государства компенсацию в размере 1,2 миллиарда евро. В этой сумме учтены и уже сделанные инвестиции, как строительство пунктов подключения, покупка земли, расходы на рабочую силу, и уже построенное, так и неполученный доход.

Многие проекты застопорились

Требования разработчиков не возникли из воздуха. Например, братья Сынаялги строят в деревне Айду в Ида-Вирмаа крупнейший в Эстонии ландшафтный парк с 30 ветряками. Несмотря на то, что они получили все разрешения и уже более полутора лет назад начали строительство, теперь суд остановил стройку. Этой весной Министерство обороны обнаружило, что Сынаялги строят под ветряками подушки из щебенки высотой до 15 метров, из-за чего ветряки оказались выше разрешенного.

По словам Андреса Сынаялга, это совершенно абсурдно, что государство решило вмешаться только теперь, когда стройка в Айду идет полным ходом. Он объяснил, что Министерство обороны в свое время не ввело ни одного ограничения по поводу высоты ветряков. Поэтому они проектировали для ветряков двухметровые лопасти винтов и построили искусственные холмы.

Сынаялг считает, что изменение проекта не окажет на радар никакого влияния. Это, по его словам, подтверждает и новое исследование иностранного экспертного объединения Qinetiq. «Мы вложили в зону Айду 165 миллионов евро, и ни при каких обстоятельствах не намерены от них отказываться», - сказал он. Проект Айду в данный момент оспаривается в суде.

Министерство обороны нажало на тормоза и в проекте Сынаялгов в деревне Мастанина, где возводится парк на 85 ветряков, общая стоимость которого достигает 500 миллионов евро. Правда, там еще не успели начать строительство, хотя все разрешения уже имеются на руках.