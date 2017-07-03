Вопрос читателя: может ли работодатель прервать мой отпуск?

Отвечает юрист Трудовой инспекции Леонид Синявский:

Работодатель составляет график отпусков за каждый год и уведомляет об этом работников в первом квартале календарного года. У работодателя отсутствует право изменить график отпусков без подтверждения работника. Однако по закону у работодателя все же есть право в определенных случаях прерывать или отодвигать отпуск.

Работодатель может прервать или отодвинуть отпуск работника в случае непредвиденных обстоятельств, например чтобы предотвратить возникновение убытка. Таким образом мы имеем дело с исключительным случаем, который нельзя было предугадать и решить без помощи ушедшего в отпуск сотрудника.

Если работодатель прерывает отпуск, то он обязан после решения рабочих проблем предоставить работнику возможность пробыть оставшиеся дни в отпуске или же договориться о новых датах. Работодатель должен также учитывать, что в случае прерывания отпуска, он должен возместить расходы.

В итоге, работодатель может прервать отпуск своего работника в экстренных случаях и вызвать его на работу. Но нужно помнить о том, что ему придется оплатить расходы (в данном случае билет на самолет до Финляндии и различные расходы, связанные с обменом билета).

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