Вопрос читателя: может ли работодатель прервать мой отпуск?

"Работаю механиком на предприятии пищевой промышленности. После Иванового дня ушел в отпуск. Планировал съездить к сестре в Финляндию, даже билеты на самолет купил. Сегодня получил письмо от работодателя о том, что необходимо срочно вернуться на работу. По его словам из-за неполадок на производственной линии страдает производство и предприятие может уплатить большую неустойку. Есть ли у работодателя право прерывать мой отпуск и вызывать на работу?" - спрашивает читатель у Трудовой инспекции.
Отвечает юрист Трудовой инспекции Леонид Синявский:
Работодатель составляет график отпусков за каждый год и уведомляет об этом работников в первом квартале календарного года. У работодателя отсутствует право изменить график отпусков без подтверждения работника. Однако по закону у работодателя все же есть право в определенных случаях прерывать или отодвигать отпуск.
Работодатель может прервать или отодвинуть отпуск работника в случае непредвиденных обстоятельств, например чтобы предотвратить возникновение убытка. Таким образом мы имеем дело с исключительным случаем, который нельзя было предугадать и решить без помощи ушедшего в отпуск сотрудника.
Если работодатель прерывает отпуск, то он обязан после решения рабочих проблем предоставить работнику возможность пробыть оставшиеся дни в отпуске или же договориться о новых датах. Работодатель должен также учитывать, что в случае прерывания отпуска, он должен возместить расходы.
В итоге, работодатель может прервать отпуск своего работника в экстренных случаях и вызвать его на работу. Но нужно помнить о том, что ему придется оплатить расходы (в данном случае билет на самолет до Финляндии и различные расходы, связанные с обменом билета).
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