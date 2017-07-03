Критикуемый Трампом CNN узнал, о чем президент США собирается говорить с Путиным

Об этом телеканалу CNN, который Трамп зовет лживой новостной сетью, сообщил ряд источников в президентской администрации. По словам одного из высокопоставленных сотрудников Белого дома, формальная повестка встречи двух президентов пока не готова.

Вместе с тем в команде Трампа по вопросам национальной безопасности считают маловероятным, что президент затронет во время встречи вмешательство России в прошлогодние президентские выборы, отметили источники в администрации и еще один собеседник канала, близкий к Белому дому.

Вместо этого, вероятно, американский лидер вовлечет Путина в разговор о поддержке Россией сирийского лидера Башара Асада и все более напряженной ситуации в стране, раздираемой с 2011 года гражданской войной. По словам сотрудников администрации президента США, также Трамп может поднять тему действий РФ на Украине. И все же Сирия «возглавляет повестку дня», отметили источники CNN.

В ходе встречи двум лидерам также предстоит впервые оценить друг друга лично, отмечает CNN. По словам собеседников телеканала, «межличностные отношения» могут определить направление переговоров.

29 июня помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил предстоящую встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20 в Германии. На вопрос, собирается ли глава государства затронуть тему вмешательства России в американские выборы в 2016 году, чиновник ответил, что «конкретной повестки дня нет». «Президент действительно будет говорить, о чем захочет», - пояснил Макмастер.

По словам официальных лиц, неструктурированная программа встречи означает, что Трамп в конечном счете может решить поднять вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США, но это маловероятно. Ранее отсутствие конкретной повестки переговоров вызвало среди экспертов по национальной безопасности в команде американского президента опасения, что лидер Соединенных Штатов проявит чрезмерную угодливость в разговоре с Путиным.

На этом фоне помощники Трампа вспомнили его майскую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, на которой президент США, как сообщали СМИ, раскрыл секретную информацию, полученную от израильской разведки, о намерении боевиков «Исламского государства» взорвать самолет, который направлялся в Соединенные Штаты. В Белом доме сообщения о разглашении данных опровергли.

Еще один скандальный эпизод касался публикации российским МИДом фотографий с закрытой встречи Трампа с Лавровым в Овальном кабинете, на которую не были допущены журналисты. Белый дом выразил возмущение в связи с появлением снимков в интернете, сообщив, что был введен российской стороной в заблуждение.

В Москве же в преддверии встречи президентов на саммите G20 рассчитывают, что Путин сможет вытянуть из Трампа «крупные уступки», сообщало The Daily Beast со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Разведка источников издания выяснила, что президент РФ уверен в своей способности перехитрить американского коллегу на саммите «большой двадцатки», пользуясь обещаниями сотрудничества в таких сферах, как контртерроризм, чтобы добиться уступок вроде сокращения санкций против России.

По мнению редакции The Washington Post, «Трамп не имеет права не сделать выговор Путину по поводу попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года». «Он должен однозначно дать понять, что США этого не потерпят, и точка», - говорится в статье, переведенной InoPressa.

Также в редакции WP считают, что Трамп должен продемонстрировать решимость по ситуации на Украине и связанных с ней санкций в отношении России. «Россия раздувала вооруженное восстание и захватила Крым в нарушение международных норм, а теперь продолжает провоцировать насилие на Донбассе. Трамп не должен оставить у Путина сомнений в том, что США не откажутся от санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине, пока условия мирных соглашений не будут выполнены», - рекомендуется в редакционной статье.

В газете отмечают, что лидерам стоит обсудить и сирийский конфликт, «держа в уме избегание прямых боевых действий, несмотря на то, что Вашингтон и Москва преследуют совершенно разные военные цели». Кроме того, авторы считают необходимым возобновить военное сотрудничество, а также работу по нераспространению ядерного оружия и разрешить конфликт вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.