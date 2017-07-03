Председательство принесет множество встреч в Таллинне на этой неделе

Сегодня в Котле культура встретится комиссия по окружающей среде, климатическим изменениям и энергетикие Комитета регионов (ENVE). Будут рассматриваться предложения, представленные в 2016 году Европейской комиссии в пакете методов по теме энергетического союза. Также обсудят политику сберегающей энергетики и рынок электроэнергии Европейского союза.

Важная неделя предстоит у совета по вопросам юстиции и внутренних дел, у которой с сегодня по среду в гостинице Hilton Tallinn Park проходит семинар о защите населения, на котором говорят о повышении знаний общественности по теме рисков.

В четверг и в пятницу в Таллинне пройдет самое важное на этой неделе, связанное с председательством Эстонии мероприятие – неофициальная встреча министров юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС. На встрече будут обсуждать безопасность и миграционную политику. В числе прочего обсудят новый пакет предоставления убежища, который сделает более эффективным реагирование на возможные кризисы.

В среду и в четверг в Nodic Hotel Forum пройдет неофициальная встреча директоров по оборонной политике ЕС. В те же дни в гостинице Radisson Blu в Таллинне встретятся медицинские чиновники, представляющие области врачебной помощи, стоматологии и сестринского дела.

Важные события этой недели произойдут в Страсбурге, где с сегодня по четверг проходит заседание Европейского Парламента. Будут подведены итоги председательства Мальты, а также ознакомят с программой председательства Эстонии и, в числе прочего, обсудят права человека.