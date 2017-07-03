Полиция бьет тревогу: без вести пропала 79-летняя женщина

Последний раз женщину видели около двух недель назад в подъезде многоэтажного дома на улице Ляэне в Тарту. Некоторое время спустя представитель квартирного товарищества принялся ее искать. Дверь квартиры 79-летней Риды была открыта, но дома хозяйки не было. У женщины имеются проблемы со здоровьем, из-за чего, находясь на улице без присмотра, она может попасть в беду. О родственниках и знакомых пропавшей в этом районе ничего не известно, так как она жила в одиночестве и с соседями не общалась.

При проверке квартиры выяснилось, что телефон женщины дома, из-за чего невозможно определить ее местонахождение. Также Рида не пользуется банковскими карточками, из-за чего нельзя установить, совершала ли она в течение последних двух недель какие-либо сделки.

Полиция проверила списки людей, проходящих лечения в больницах, Риды в них не значится. Учитывая ее состояние здоровья, полиция ведет поиски, чтобы все-таки убедиться, что с ней все в порядке.

Приметы Риды: рост 160 см, худощавое телосложение, седые прямые волосы до плеч. К сожалению, нет информации о том, во что она была одета, когда уходила из дома.

Всех, кто располагает информацией о месторасположении изображенной на фото женщины, полиция просить звонить по номеру 112.