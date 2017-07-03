Треть денег, выделенных Таллинном фирмам по развитию школ, пошли на дивиденды их владельцам

Таллинн заключил договоры о долгосрочном администрировании школ и детских садов с четырьмя предприятиями - паевыми товариществами Vivatex Holding, BCA Center, Kooliarengus и K&L Arengus.

В прошлом году OÜ BCA Center получил от Таллинна 3,35 миллиона евро, доход предприятия составил 3,5 миллиона евро, собственники забрали в виде дивидендов 2,3 миллиона евро, с которых был выплачен подоходный налог в размере 0,6 миллиона евро.

OÜ Kooliarengus получил в прошлом году от Таллинна 1,9 миллиона евро, чистая прибыль предприятия составила 0,9 миллиона евро, из которых 0,5 миллиона выплатили собственникам.

OÜ K&L Arengus получил в прошлом году от Таллинна 1,8 миллиона евро, чистая прибыль предприятия составила 1,15 миллиона евро, из которых 0,65 миллиона евро выплатили собственникам в виде дивидендов.

В число собственников этих трех предприятий среди прочих входят отец и сын Тийт и Тоомас Кыухк, а также руководители действовавшей прежде в Эстонии фирмы Skanska под руководством Яануса Отса и Олафа Хермана.

Год назад Postimees писал, что эти три предприятия, как большая ячеистая семья, которая в большей или меньшей степени объединяет одних и тех же собственников: у них общие члены правления и адреса электронной почты.

Принадлежащее предпринимателю Урмасу Сыырумаа OÜ Vivatex Holding получило в прошлом году от Таллинна 4,6 миллиона евро, а прибыль предприятия составила 2,3 миллиона евро. Vivatex Holding оказалась единственной фирмой по развитию школ, которая не выплатила своим собственникам, в том числе, Урмасу Сыырумаа дивиденды.