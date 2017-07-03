Миллион бутылок в минуту: к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы

На данный момент в минуту продается больше, чем полтриллиона пластиковых бутылок. Это означает, что в секунду - 20 000.

Число проданных бутылок с каждым годом растет. Особую опасность представляет и то, что распространенная на западе культура быстрого потребления развивается в Китае и других странах Азии. За 2016 год в мире было продано более 480 миллиардов бутылок воды, что значительно больше, чем годом ранее. В 2015 году было продано 300 миллиардов, предположительно к 2021 году этот показатель увеличиться до 583 миллиардов.

Большая часть пластмассовых бутылок из под воды и лимонада сделаны из полиэтилентерефталата, который проще перерабатывать. Однако из-за увеличения использования пластиковых бутылок по всему миру возникают проблемы со сбором бутылок и их переработкой. По этой причине бутылки попадают в океаны и загрязняют окружающую среду.

В 2016 году из половины собранных бутылок на переработку попали лишь 7%. Большая часть бутылок оказывается на свалках или в океане. Каждый год в океан попадает 5-13 миллионов пластика, который едят птицы, рыбы и другие организмы. По предварительным подсчетам к 2050 году в океанах должно быть больше пластика, чем рыбы.

По оценке экспертов частички пластика попадает и в пищу человека. Исследователи университета Хенти высчитали, что люди, предпочитающие морепродукты, каждый год съедают в среднем 11 000 маленьких частичек пластика. Исследования показали, что в Англии пластик был найден в трети пойманной рыбы.

"Пластиковый кризис загрязняет экосистему. Исследования показали, что пластик ядовит и к сожалению вероятность его попадания в пищу очень высока", - заявил руководитель организации морской защиты Sufers Against Sewage Хуго Тагхолм.

Находящийся в океане пластик является действительно серьезной проблемой. За последний месяц ученые собрали в океане 18 тонн пластика. Более того, он загрязняет нетронутые пляжи и угрожает жизни животных.