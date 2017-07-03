У маленького ребенка заподозрили отравление хлором в популярном водном центре

По возвращении из водного центра спа-отеля Noorus 27 июня, то есть в прошлый вторник, нашей читательнице пришлось прополаскивать свой купальник несколько раз, чего никогда прежде делать не приходилось. Запах хлорки все равно сохранялся очень сильный, и при последнем полоскании дама даже добавила в воду парфюм. «Необычно сильный запах, первый раз в Noorus такое», - рассказала она Rus.Postimees.

Запах - наименьшая из бед. Обеспокоенность усилилась в разы, когда выяснилось, что маленькая внучка читательницы, побывавшая с ней в Noorus, потом до ночи промучилась с признаками отравления: вялость, тошнота, рвота. Распространенное в народе «диагностирование» через интернет убедило всю семью, что признаки отравления хлором именно таковы.

К утру ребенок оклемался и теперь чувствует себя хорошо.

Тревожный сигнал от данных посетителей водного центра Noorus поступил посредством редакции Rus.Postimees в региональное представительство Департамента охраны здоровья в среду. Инспектор практически сразу отправился на место, в Нарва-Йыэсуу.

Заведующая Идаской службой департамента Ольга Смолина потом объясняла, что в случае таких подозрений и жалоб обращаться к специалистам надо незамедлительно, потому что в водных центрах и спа все меняется очень быстро. И действительно, в пробах следующего дня, в среду, ничего чрезмерно опасного уже не выявилось.

Тем не менее, Идаской службой Департамента охраны здоровья было начато административное производство - чтобы разобраться с положением дел в названном водном центре. Хотя, как отметила Ольга Смолина, от других посетителей или от медиков аналогичных сигналов пока не поступало.

Анализ взятых инспектором проб из бассейна с 32-градусной водой показал, по словам Смолиной, что чуть повышены показатели в части микробиологии - наблюдалось увеличение числа колоний. Впрочем, вызывающих заболевания патологий в них не выявлено, а, значит, оснований для закрытия бассейна нет.

В бассейне с 36-градусной водой, в котором больше плещутся дети, так называемого свободного хлора содержалось на тот момент чуть меньше нормы, а связанного хлора - чуть больше, однако превышение это было буквально на уровне измерительной погрешности. С микроорганизмами тут порядок.

Кроме того, некоторые сомнения у инспектора возникли относительно достаточности вентиляции. Это особо важно, если учесть, что посетителей много, а хлор попадает в организм человека не только через воду, но и через воздух.

Ольга Смолина добавила, что в рамках административного производства будут делаться еще анализы - и это продлится, вероятно, до конца июля.

Руководитель водного центра Noorus Ольга Цупсман в своем комментарии для Rus.Postimees заверила, что у их технической службы под контролем содержание химии в воде и присутствие в ней микроорганизмов. «Я могу точно сказать, что пробы воды берутся каждые 15 минут, журналы находятся в доступе для всех служб и их можно посмотреть».

Столь частые замеры делаются, по ее словам, чтобы не было даже кратковременных скачков в показателях. «Качество воды у нас находится в приоритете», - повторила она.

Также Цупсман сообщила, что пару месяцев назад Noorus поменял фильтры воды. «Наша система очистки сейчас совершенна более, чем когда-либо», - утверждает руководитель. По ее словам, последняя пятидневная чистка всего водного центра проводилась в мае, тогда же провели ремонты и диагностику оборудования.

Ольга Цупсман затруднилась сказать, влияет ли количество людей, единовременно находящихся в водном центре, на интенсивность очистки и, в частности, на интенсивность хлорирования. «Но даже если такое происходит, то все равно все должно оставаться в пределах норм», - уверена она.