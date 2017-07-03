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Количество иностранцев, просящих убежище в Эстонии, выросло

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Rus.Postimees.ee
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Центр ходатайствующих об убежище в Вао. | ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

За первую половину 2017 года ходатайства о предоставлении международной защиты в Эстонии подали 60 иностранцев, что на восемь больше, чем за тот же период прошлого года.

Убежища в Эстонии в этом году просили граждане 20 стран, чаще всего Украины, Грузии и Шри-Ланки, сообщили Postimees в Департаменте гражданства и миграции.

За первые шесть месяцев прошлого года 52 ходатайства также подали граждане 20 стран, из которых больше всего было граждан Афганистана, Ирана и Российской Федерации.

Правительство Эстонии приняло решение внести свой вклад в разрешение миграционного кризиса, и по состоянию на 29 июня в Эстонию были направлены и размещены 156 беженцев, преимущественно, из Сирии, а также из Ирака и Йемена.

И хотя беженцев разместили в Харьюмаа, Ярвамаа, Тартумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Пылвамаа, большая часть из них решила уехать из Эстонии.

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