Количество иностранцев, просящих убежище в Эстонии, выросло

Убежища в Эстонии в этом году просили граждане 20 стран, чаще всего Украины, Грузии и Шри-Ланки, сообщили Postimees в Департаменте гражданства и миграции.

За первые шесть месяцев прошлого года 52 ходатайства также подали граждане 20 стран, из которых больше всего было граждан Афганистана, Ирана и Российской Федерации.

Правительство Эстонии приняло решение внести свой вклад в разрешение миграционного кризиса, и по состоянию на 29 июня в Эстонию были направлены и размещены 156 беженцев, преимущественно, из Сирии, а также из Ирака и Йемена.

И хотя беженцев разместили в Харьюмаа, Ярвамаа, Тартумаа, Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа, Пярнумаа и Пылвамаа, большая часть из них решила уехать из Эстонии.