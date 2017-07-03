Северная Корея: мы можем нанести ракетный удар по всему миру

"Стратегические силы, столь любимые гражданами КНДР, являются гордостью властей страны, они обеспечивают нам надежное ядерное оружие", - пишет по этому поводу центральная партийная газета Северной Кореи "Нодон синмун".

В заявлении говорится, что разработанные в Северной Корее ракеты способны поражать любую цель на Земле, при этом их невозможно отследить из-за сверхбыстрых запусков и полетов. А испытания ракет всегда успешны.

Издание напоминает об удачных испытаниях ракет повышенной дальности "Хвасон-12", ракет среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" и крылатых ракет класса "земля-море".

Несмотря на отсутствие прямых угроз в адрес Вашингтона, в заявлении все-таки отмечается стремление "американских империалистов" помешать ядерной программе Северной Кореи.

Несколько дней назад президент Южной Кореи Мун Джэ Ин и президент США Дональд Трамп встретились, чтобы обсудить способы сдерживания ядерного потенциала Ким Чен Ына. Мун и Трамп согласились оставить возможность для диалога с Пхеньяном "при правильных обстоятельствах".

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Трамп и Мун договорились тесно координировать свою работу для достижения полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова мирным путем. Они призвали КНДР воздерживаться от провокационных действий и риторики.

А в понедельник, 3 июля, Дональд Трамп обсудил угрозу, исходящую от Северной Кореи, с главами Китая и Японии. Глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

"Чтобы избежать стрельбы ракетами большой дальности по территории Японии или над ней, северокорейцы запускают их практически прямо вверх. Они поднимаются высоко в космос, но возвращаются относительно близко к точкам запуска", - говорит Джошуа Поллак, редактор вашингтонского Nonproliferation Review. Уже сейчас, как показывают расчеты, ракеты могут достигать Аляски.

Новый запуск был произведен спустя несколько дней после принятия Советом безопасности ООН новых санкций против КНДР из-за того, что Пхеньян, несмотря на требования организации, не прекращает пуски. Под санкции попали 14 физических и три юридических лица.