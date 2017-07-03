Французскому безработному, написавшему в Сети о планах убить Макрона, предъявили обвинение в терроризме

По данным французского телеканала, этот человек на одном из форумов сообщил, что хочет купить автомат Калашникова для нападения на Макрона, сообщает Newsru.com.

Осуществить задуманное он планировал 14 июля на Елисейских полях во время военного парада, приуроченного к очередной годовщине взятия Бастилии, которая во Франции является национальным праздником.

Об этих записях пользователи интернета сообщили на специальный сайт французской полиции, куда направляются данные об экстремистском содержании посланий в Сети, передает ТАСС.

Арестованный также высказывал националистические взгляды и планировал атаковать представителей национальных меньшинств во Франции, сообщает газета Le Parisien .

По данным BFM TV, при аресте 23-летний безработный, проживающий в городе Аржантей в департаменте Валь д'Уаз к северу от Парижа, угрожал полицейским кухонным ножом, а еще два ножа были найдены в его автомобиле.

Этот человек уже был осужден в 2016 году за пропаганду терроризма. Он является психически неуравновешенным, однако был признан экспертами ответственным за свои действия, отмечает канал.