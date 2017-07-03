Передовица Postimees: праздник песни и танца – событие всегда историческое

Яннсен понимал, что творит историю. Но и каждый праздник песни и танца, который проводится в наших краях, в свою очередь, становится событием историческим – и не только общие праздники, но и молодежные, и уездные. Каждый праздник – еще один культурный слой традиции, которая внесена в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Каждый, кто горланил под Певческой аркой, или кружился в танце на траве, или всему этому сопереживал, стал свидетелем исторического момента и частью культурной истории.

У каждого праздника – свой контекст, на который влияет окружающая среда. Иногда это политические события – вспомним, какие речи произносили и как ощущали себя люди в позапрошлом столетии, в свободной Эстонии, в годы оккупации и тогда, когда мы вновь обрели свободу. Всё это сказывалось на песнях, настроении и гостях.

Порой праздник делает историческим погода. Кульминацией только что завершившегося XII молодежного праздника песни и танца стало, безусловно, спонтанное танцевальное представление на площади Свободы после того, как из-за дождя отменилось официальное мероприятие на стадионе «Калев». Правильно отреагировать сумели как СМИ, так и полиция. Частные каналы транслировали праздник танца по собственной инициативе, важно было, что и блюстители порядка делали то, чего от них ожидали, – обеспечивали безопасность. Точно так же в 2004 году по причине дождя отменилось одно танцевальное представление; сообщалось, что отменится и праздничное шествие. Оно все-таки состоялось – по инициативе праздновавших, и звучавший на нем лозунг «Из-за маленького дождика праздник песни не отменится!» запомнился навсегда.

В 1869 году Eesti Postimees писал также: «Так наш родной эстонский народ к радости всех праведных сердец открыто признал, что он, если надо поработать споро и честно, не ослабнет и отлынивать не станет, пока работа не будет сделана... Жалуется ли человек на тяжкое бремя, кое несет его с любовью и радостью?»

Общий праздник песни и танца демонстрирует силу традиций, молодежный – их будущность. Это доказали юные певцы и танцоры, но и молодые дирижеры и хореографы; в том, что касается организации празднества, тоже кое-что доверили новому поколению. Конечно, каждый из сорока тысяч участников, как и любой эстонец, вкладывает в слова «я остаюсь» свой смысл. Одно из важнейших их толкований – уверенность в себе молодых, вдохновляющая всех нас. Праздник песни и танца остается. Эстония – остается.

Перевод с эстонского.