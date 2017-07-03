Картина дня: смертельные аварии в Эстонии и Германии, трагедия на озере в Челябинской области и обзор налоговых изменений

Обзор: как изменились налоги и акцизы с 1 июля

И хотя важнейшие налоговые изменения, принятые правительством, вступят в силу в начале будущего года, 1 июля уже начали работать более 170 правовых актов. В их числе много важных изменений для предпринимателей и налогоплательщиков. Торгово-промышленная палата составила обзор из девяти важнейших налоговых изменений для предпринимателей, которые вступили в силу. Читать далее...

В Челябинской области перевернулась лодка с детьми

Семь человек погибли на водоеме в Челябинской области в результате того, что перевернулась лодка. Среди погибших - четверо детей. Читать далее...

В Тартумаа в аварии погибли двое мужчин

Сегодня, 3 июля, около 7.20 в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли двое мужчин. По первоначальным данным, Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был 69-летний мужчина, двигался в сторону Эльва. Ему навстречу со стороны Тарту ехал BMW, которым управлял 46-летний мужчина. По неустановленным обстоятельствам BMW попал в боковое скольжение и столкнулся с джипом. В результате столкновения BMW получил сильный удар в бок со стороны пассажира, что привело к гибели как водителя, так и 46-летнего пассажира. Водитель джипа получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Читать далее...

Неизвестные в масках расстреляли верующих возле мечети во Франции

Неизвестные открыли огонь возле мечети во французской коммуне Авиньон. По меньшей мере восемь человек пострадали, включая семилетнего ребенка. Читать далее...

Подведение итогов Праздника песни и танца

Торжество поражает своим масштабом, эмоциональностью и сильнейшей энергетикой. Всего на празднике собралось около ста тысяч зрителей и артистов, что почти равносильно населению города Тарту, пишет репортер Rus.Postimees Виолетта Ланман. Читать далее...

Крупнейший в этом году призыв в Силы обороны

В понедельник начинается крупнейший в этом году призыв на срочную службу в Силы обороны Эстонии. В ближайшие три дня армейские ряды пополнят свыше 1800 новобранцев. Выразили желание пройти срочную службу и около 20 девушек. Читать далее...

Смертельная авария автобуса в Баварии

В Баварии сгорел туристический автобус с 46 пассажирами и двумя водителями, пострадали 30 человек. При пожаре погибли 18 человек. Читать далее...

Разработчики парков ветряков требуют компенсации

Если государству придется запретить строительство современных ветряков в Ида-Вирумаа, рассерженные разработчики потребуют выплатить им 1,2 миллиарда евро компенсации. Читать далее...

У ребенка заподозрили отравление хлором в водном центре

Невыносимо сильный запах хлорки встревожил посетительницу водного центра в Нарва-Йыэсуу. Ее маленькой внучке тем же днем стало нехорошо. О других пострадавших пока ничего не известно. Читать далее...