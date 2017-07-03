В Старом Таллинне пройдут XVIII Дни средневековья

Центральным событием станет Рынок мастеров на Ратушной площади. Пройдут также рыцарский турнир, карнавал и многое другое. Все четыре дня публике будут предложены концерты и самые, что ни на есть, средневековые развлечения. Свое мастерство можно будет испытать в мастерской средневековых ремесленников, позаниматься в школе рыцарей, проверить меткость в стрельбе из лука.

6 июля в 18 часов на Ратушной площади состоится церемония открытия Дней средневековья, а затем начнется шествие к бастиону Вяйке-Раннавярав, где состоится турнир всадников и лучников, можно будет попить и закусить, послушать музыкантов, посмотреть, как выступают шуты.

7 и 8 июля в церкви св. Катарины состоится концерт средневековой музыки. Карнавал пройдет 8 июля в Доме Хопнера на Ратушной площади. Во все дни можно будет принять участие в походе по историческим местам Таллинна.