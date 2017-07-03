Саммит G20 станет самым непростым в карьере Меркель: канцлеру прочат поиск компромиссов

В то время как в западных СМИ активно обсуждается предстоящая встреча президентов США и России в рамках саммита G20 в Германии, немецкая пресса задается вопросом, смогут ли лидеры «большой двадцатки» достичь общих договоренностей с Дональдом Трампом. По мнению журналистов, канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет избежать в Гамбурге «окончательной изоляции» действующего американского лидера. Впрочем, в преддверии выборов в Бундестаг чрезмерная готовность к компромиссам может оказаться для главы германского правительства губительной, передает NEWSru.
Через несколько дней Меркель будет председательствовать на самом непростом в ее карьере саммите, пишут обозреватели Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен и Томас Зайберт. Авторы статьи, переведенной InoPressa напоминают, что лидерам большой «большой двадцатки» предстоит договориться о совместной итоговой декларации G20, «но это вопрос - насколько содержательным может быть подобный документ на фоне существующих серьезных противоречий».
Наиболее очевидными журналисты называют разногласия по климатической проблематике. Авторы напоминают, что Трампу и остальным участникам саммита G7, прошедшего в конце мая в Таормине, не удалось согласовать свои позиции по этой проблеме. Более того, 1 июня американский лидер объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.
Несмотря на непреодолимые противоречия, Меркель все-таки хочет поднять тему защиты климата в Гамбурге, отмечается в статье. «Представители G20 подготовили соответствующую „дорожную карту“ - однако это было сделано до заявлений Трампа, и теперь неясно, удастся ли спасти концепцию», - добавляют авторы материала.
Второй темой с конфликтным потенциалом журналисты Tagesspiegel называют торговую политику. «Трамп, под лозунгом „Америка в первую очередь“, не упускает возможности обвинить другие страны в проведении торговой политики, наносящий вред США», - поясняют авторы статьи. По мнению обозревателей, несмотря на продемонстрированную участниками G7 готовность к компромиссам, к настоящему моменту становится очевидным, что согласовать позиции с Вашингтоном не получится. «Кроме того, назревает новый виток конфликта вокруг ценовой политики в сталелитейной отрасли», говорится в статье.
Трамп, как предполагают обозреватели, может сделать в Гамбурге ставку на конфронтацию, убеждая своих сторонников внутри страны, что тем самым отстаивает их права. «Чем интенсивнее он будет оттаптывать ноги федеральному канцлеру, тем яснее его месседж, адресованный сторонникам внутри страны: Трамп отстаивает ваши права. Этой же линии Трамп придерживался в Таормине», - напоминают журналисты.
Тем временем представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель и Трамп планируют встретиться до начала саммита в Гамбурге - вечером в четверг, 6 июля. «Несомненно, перед саммитом G20 планируется встреча с президентом США; с наибольшей вероятностью - в четверг ранним вечером», - цитирует «Интерфакс» заявление германского чиновника.
О намеченной на 6 июля встрече Меркель и Трампа ранее сообщила немецкая медийная сеть Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) со ссылкой на источник в правительственных кругах, пишет РИА «Новости». По данным RND, речь на переговорах пойдет в том числе о совместных действиях по пресечению угрозы терроризма и будущем финансировании миротворческих миссий ООН.
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. На минувшей неделе Белый дом подтвердил, что в рамках переговоров «большой двадцатки» состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что приоритетной темой беседы двух лидеров будет Сирия. Также Трамп собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине. При этом тему вмешательства РФ в американские выборы в ноябре 2016 года президент США скорее всего обойдет стороной, отмечали источники CNN.
Вместе с тем собеседники канала отметили, что формальная повестка дня предстоящей встречи до сих пор не готова. В Кремле в понедельник. 3 июля пообещали позднее объявить о формате контактов Путина с Трампом. «Мы сообщим вам своевременно (о встрече Путина и Трампа. - Прим. NEWSru.com), когда будет полностью сформирована программа пребывания президента РФ в Гамбурге», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Глава кремлевской пресс-службы отметил, что у Путина запланирована «целая серия двусторонних контактов». Песков уточнил, что президент РФ будет находиться в Гамбурге 7-8 июля.
При этом за неделю до начала саммита в Гамбурге, 30 июня, Путин обсудил грядущую встречу лидеров G20 по телефону с Меркель. Отмечалось, что в ходе разговора, состоявшегося по инициативе германской стороны, лидеры поговорили об основных тема повестки этого форума. В частности, была затронута тематика Парижского соглашения по изменениям климата.
Между тем предстоящая встреча Путина и Трампа не вызывает в Евросоюзе беспокойства, сообщил РИА «Новости» источник в Еврокомиссии. «Мы никогда не обеспокоены», - сказал собеседник, отвечая на вопрос, не беспокоятся ли в ЕС в связи с запланированными переговорами президентов России и США, в том числе в связи с санкциями против РФ.
Вместе с тем источник не проинформировал журналистов о том, какие двусторонние встречи намерены провести в рамках саммита председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск. «Двусторонние встречи будут, но на данном этапе я не могу сообщить, какие именно встречи пройдут», - сказал неназванный представитель Еврокомиссии.
В целом последняя неделя перед саммитом G20 сопровождалась сообщениями о том, что Трамп, по всей видимости, не слишком серьезно подошел к вопросу подготовки к встрече с Путиным, в то время как у Кремля готова конкретная повестка. В частности, такие предположения были вызваны заявлением помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, который в минувший четверг подтвердил, что встреча двух лидеров состоится и сообщил при этом, что «конкретной повестки дня нет».
В команде Трампа на этом фоне появились опасения, что президент во время общения с Путиным «слишком рьяно захочет угодить волевому российскому коллеге». Российский лидер, в свою очередь, рассчитывает вытянуть из американского коллеги уступки, сообщали европейские чиновники со ссылкой на данные своей разведки.