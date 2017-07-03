Саммит G20 станет самым непростым в карьере Меркель: канцлеру прочат поиск компромиссов

Через несколько дней Меркель будет председательствовать на самом непростом в ее карьере саммите, пишут обозреватели Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен и Томас Зайберт. Авторы статьи, переведенной InoPressa напоминают, что лидерам большой «большой двадцатки» предстоит договориться о совместной итоговой декларации G20, «но это вопрос - насколько содержательным может быть подобный документ на фоне существующих серьезных противоречий».

Наиболее очевидными журналисты называют разногласия по климатической проблематике. Авторы напоминают, что Трампу и остальным участникам саммита G7, прошедшего в конце мая в Таормине, не удалось согласовать свои позиции по этой проблеме. Более того, 1 июня американский лидер объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Несмотря на непреодолимые противоречия, Меркель все-таки хочет поднять тему защиты климата в Гамбурге, отмечается в статье. «Представители G20 подготовили соответствующую „дорожную карту“ - однако это было сделано до заявлений Трампа, и теперь неясно, удастся ли спасти концепцию», - добавляют авторы материала.

Второй темой с конфликтным потенциалом журналисты Tagesspiegel называют торговую политику. «Трамп, под лозунгом „Америка в первую очередь“, не упускает возможности обвинить другие страны в проведении торговой политики, наносящий вред США», - поясняют авторы статьи. По мнению обозревателей, несмотря на продемонстрированную участниками G7 готовность к компромиссам, к настоящему моменту становится очевидным, что согласовать позиции с Вашингтоном не получится. «Кроме того, назревает новый виток конфликта вокруг ценовой политики в сталелитейной отрасли», говорится в статье.

Трамп, как предполагают обозреватели, может сделать в Гамбурге ставку на конфронтацию, убеждая своих сторонников внутри страны, что тем самым отстаивает их права. «Чем интенсивнее он будет оттаптывать ноги федеральному канцлеру, тем яснее его месседж, адресованный сторонникам внутри страны: Трамп отстаивает ваши права. Этой же линии Трамп придерживался в Таормине», - напоминают журналисты.

Тем временем представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель и Трамп планируют встретиться до начала саммита в Гамбурге - вечером в четверг, 6 июля. «Несомненно, перед саммитом G20 планируется встреча с президентом США; с наибольшей вероятностью - в четверг ранним вечером», - цитирует «Интерфакс» заявление германского чиновника.

О намеченной на 6 июля встрече Меркель и Трампа ранее сообщила немецкая медийная сеть Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) со ссылкой на источник в правительственных кругах, пишет РИА «Новости». По данным RND, речь на переговорах пойдет в том числе о совместных действиях по пресечению угрозы терроризма и будущем финансировании миротворческих миссий ООН.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. На минувшей неделе Белый дом подтвердил, что в рамках переговоров «большой двадцатки» состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что приоритетной темой беседы двух лидеров будет Сирия. Также Трамп собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине. При этом тему вмешательства РФ в американские выборы в ноябре 2016 года президент США скорее всего обойдет стороной, отмечали источники CNN.