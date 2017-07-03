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Веломедики спешат на помощь

BNS
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ФОТО: Tallinna kiirabi

Работавшая в июне в центре Таллинна и в Старом городе скорая помощь на велосипедах в течение месяца получила в общей сложности 36 вызовов.

"Июнь был дождливым, поэтому велопатруль работал с частичной загруженностью, - сообщил в понедельник BNS главный врач скорой помощи Рауль Адлас. - В течение месяца было получено в общей сложности 36 вызовов из Старого города и его окрестностей".

Из обслуженных веломедиками шестеро были доставлены в больницы, шестеро переданы полиции, на месте была оказана помощь восьмерым пациентам, еще восемь человек от помощи отказались или воспользовались рекомендациями медиков, в семи случаях вызовы оказались ложными, а в одном случае вызов отменили.

Троим пациентам была оказана помощь в связи с травмами. Главной проблемой при вызовах был алкоголь или наркотики, спровоцировавшие проблемы со здоровьем. Были проблемы со здоровьем и у туристов.

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