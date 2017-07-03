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Переодетый в женщину террорист убил 14 человек в лагере беженцев

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Scanpix

Переодетый в женщину террорист-смертник убил в Ираке в лагере беженцев 14 человек.

Нападение произошло в лагере для беженцев, где жили сбежавшие от террористов ИГИЛ мирные жители.

Стороживший лагерь полицейский увидев женщину, наряд которой полностью закрывал тело, заподозрил неладное. Он начал приближаться к ней, а террорист в этот момент активировал взрывное устройство, которое было спрятано под одеждой.

Вместе с полицейским погибло еще 13 беженцев, пострадали 20 человек. По словам властей нападение произошло в воскресенье вечером, когда они пытались разместить сбежавших из находившегося под контролем ИГИЛ города Аль-Каим беженцев.

Официально никто не взял на себя ответственность за произошедшее, но под подозрением находится ИГИЛ. Все произошло в городе Анбари, из которого войска ИГИЛ были изгнаны.

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