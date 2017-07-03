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В Таллиннском университете пройдет международная летняя школа Tallinn Summer School

BNS
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Студентка. | ФОТО: Scanpix

С 10 по 28 июля в Таллиннском университете будет организована международная летняя школа Tallinn Summer School, в которой, как ожидается, примут участие 250 человек из более, чем 50 государств.

Больше всего участников будет из Южной Кореи, Гонконга, США, Великобритании и России.

В программу включены 14 курсов, среди которых языковые занятия, творческие лаборатории, курсы гуманитарных, социальных и инфотехнологических дисциплин. Наибольшей популярностью пользуются эстонский, русский и английский языки, создание короткометражных фильмов и серьезных игр, а также курсы предприятий и интерактивного дизайна.

Летняя школа завершится поездкой в Петербург и Москву.

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