В Таллиннском университете пройдет международная летняя школа Tallinn Summer School

Больше всего участников будет из Южной Кореи, Гонконга, США, Великобритании и России.

В программу включены 14 курсов, среди которых языковые занятия, творческие лаборатории, курсы гуманитарных, социальных и инфотехнологических дисциплин. Наибольшей популярностью пользуются эстонский, русский и английский языки, создание короткометражных фильмов и серьезных игр, а также курсы предприятий и интерактивного дизайна.

Летняя школа завершится поездкой в Петербург и Москву.