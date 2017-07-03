Эстонское турбюро сообщило о неплатежеспособности

На путешествующих сейчас клиентах неплатежеспособность фирмы не отразится, поскольку все связанные с ними счета оплачены и поездки продолжаются по плану, сообщил Департамент защиты прав потребителя.

Департамент просит потребителей, чьи поездки только должны были начаться, организатором которых является Travel Dreams OÜ, подать заявление. А тех потребителей, организаторами поездок которых являются другие фирмы, но путешествие связано с этим предприятием, обратиться напрямую к организатору.

В Travel Dreams есть действующий залог в размере 40 000 евро, который выдал AAS BALTA. Закон о туризме предусматривает, что залог используют для возвращения клиентов из поездок домой, возврата платы за неиспользованный туристический пакет, или для выплаты части неиспользованного пакета, а также для возврата денег клиентам по подарочным карточкам.

В случае, если были куплены единичные услуги, например, только билет на самолет или только ночевка, или если плательщиком является юридическое лицо, то эти деньги из залога не компенсируются.

Заявлений от клиентов, оставшихся без поездки или брони, но заплативших деньги турфирме, департамент ждет с 3 июля по 4 августа 2017 года. Для подачи заявления нужно заполнить и подписать соответствующую форму, которую можно найти на сайте департамента:

На русском языке

На эстонском языке.

Заявление нужно отправить не позднее 4 августа 2017 года на адрес: Pronksi 12, Tallinn 10117 или электронным письмом на адрес: info@tarbijakaitseamet.ee.

Заявление можно подать и в бюро обслуживания инфосистемы, куда можно зайти с ИД-картой.

Тем клиентам, кто оплачивал поездку кредитной картой, департамент советует аннулировать платеж, обратившись в банк.

Если клиент успел заключить договор о страховке на срыв путешествия, он может обратиться в страховую фирмы и спросить, покрывает ли страховка неплатежеспособность турфирмы или нет.