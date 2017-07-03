В действия таинственного уличного художника из Эстонии в Брюсселе вмешалась полиция

«Да, это соответствует действительности», - прокомментировала ситуацию Postimees организатор тура Кадри Уус.

«Когда мы работали на площади, то это привлекло внимание одного гражданина и к нам вызвали полицию. Мы пояснили, чем тут занимаемся и ситуация разрешилась мирно», - отметила она.