Видео: заблудившаяся собака случайно стала звездой Венского камерного оркестра

Венский камерный оркестр играл четвертую симфонию Феликса Мендельсона-Бартольди, когда на сцену неспешным шагом вышла похожая на лабрадора собака.

Собака чувствовала себя в амфитеатре Эфес комфортно. Недолго думая она улеглась рядом со скрипачом. Появление собаки на сцене вызвало бурю оваций среди зрителей.

После того, как турецкий пианист Фазыл Сай опубликовал видео в своем Twitter аккаунте, оно очень быстро набрало популярность в сети.