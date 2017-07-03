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Видео: заблудившаяся собака случайно стала звездой Венского камерного оркестра

Марианн Проозес
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ФОТО: Ekraanitõmmis videost

В интернете появилось забавное видео с турецкой бездомной собакой в главной роли. Во время выступления Венского камерного оркестра она вышла на сцену и спокойно улеглась рядом с музыкантами.

Венский камерный оркестр играл четвертую симфонию Феликса Мендельсона-Бартольди, когда на сцену неспешным шагом вышла похожая на лабрадора собака.

Собака чувствовала себя в амфитеатре Эфес комфортно. Недолго думая она улеглась рядом со скрипачом. Появление собаки на сцене вызвало бурю оваций среди зрителей.

После того, как турецкий пианист Фазыл Сай опубликовал видео в своем Twitter аккаунте, оно очень быстро набрало популярность в сети.

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