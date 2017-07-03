Видео: заблудившаяся собака случайно стала звездой Венского камерного оркестра
3 июля 2017 г., 16:38
В интернете появилось забавное видео с турецкой бездомной собакой в главной роли. Во время выступления Венского камерного оркестра она вышла на сцену и спокойно улеглась рядом с музыкантами.
Венский камерный оркестр играл четвертую симфонию Феликса Мендельсона-Бартольди, когда на сцену неспешным шагом вышла похожая на лабрадора собака.
Собака чувствовала себя в амфитеатре Эфес комфортно. Недолго думая она улеглась рядом со скрипачом. Появление собаки на сцене вызвало бурю оваций среди зрителей.
После того, как турецкий пианист Фазыл Сай опубликовал видео в своем Twitter аккаунте, оно очень быстро набрало популярность в сети.