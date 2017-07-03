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Керсти Кальюлайд встретится с Дональдом Трампом

BNS
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ФОТО: Reigo Teervalt

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг посетит Польшу, где в формате так называемой «Инициативы трех морей» вместе с 12 другими главами государства встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Встреча состоится в формате 12+1, у Кальюлайд отдельной от встречи с президентом Трампом программы нет",- сказал в понедельник BNS пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ.

6 -7 июля в Варшаве состоится саммит Инициативы трех морей, в котором примут участие лидеры 12 государств, главной темой их дебатов станет упрочение связей в энергетике и инфраструктурах.

На встрече приглашен также Трамп, визит которого в Польшу Белый дом подтвердил еще в середине июня. Затем Трамп направится в Германию на саммит G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге.

В Инициативе трех морей участвуют расположенные между Адриатическим, Черным и Балтийским морями союзные государства ЕС Австрия, Болгария, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия.

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