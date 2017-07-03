В Старом городе закрылось популярное заведение
3 июля 2017 г., 17:52
Популярное заведение Старого города – ресторан и джазовый клуб Clazz закрыл свои двери. Это не первый раз, когда Clazz вынужден прекратить работу, в феврале 2014 года он также закрывался.
Несмотря на то, что на дверях заведения нет сообщений о том, что оно не работает, попасть внутрь сейчас невозможно, сообщает Majandus24.
Член правления Tresmark OÜ Стен-Эрик Тхальсон, который в 2014 году стал управлять рестораном, подтвердил информацию о его закрытии.
«Причина, по которой все не получилось – это продолжение работы заведения в старом формате», - отметил он, добавив, что дальнейшая судьба помещений будет решаться совместно с хозяином здания.