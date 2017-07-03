В Старом городе закрылось популярное заведение

Несмотря на то, что на дверях заведения нет сообщений о том, что оно не работает, попасть внутрь сейчас невозможно, сообщает Majandus24.

Член правления Tresmark OÜ Стен-Эрик Тхальсон, который в 2014 году стал управлять рестораном, подтвердил информацию о его закрытии.

«Причина, по которой все не получилось – это продолжение работы заведения в старом формате», - отметил он, добавив, что дальнейшая судьба помещений будет решаться совместно с хозяином здания.