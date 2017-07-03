Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Старом городе закрылось популярное заведение

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Популярное заведение Старого города – ресторан и джазовый клуб Clazz закрыл свои двери. Это не первый раз, когда Clazz вынужден прекратить работу, в феврале 2014 года он также закрывался.

Несмотря на то, что на дверях заведения нет сообщений о том, что оно не работает, попасть внутрь сейчас невозможно, сообщает Majandus24.

Член правления Tresmark OÜ Стен-Эрик Тхальсон, который в 2014 году стал управлять рестораном, подтвердил информацию о его закрытии.

«Причина, по которой все не получилось – это продолжение работы заведения в старом формате», - отметил он, добавив, что дальнейшая судьба помещений будет решаться совместно с хозяином здания.

Наверх