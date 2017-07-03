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Водителя на въезде в зону отдыха в Ида-Вирумаа ждал неприятный сюрприз

Rus.Postimees.ee
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Пляж в Каукси. | ФОТО: Postimees .ee

Один из посетитель зоны отдыха RMK в местечке Каукси на берегу Чудского озера удивился, что с него взяли плату за въезд, отметив, что в начале июня никакой платы не было.

В госкомпании RMK, управляющей гослесами и представляющей площадки для отдыха на государственной земле по всей Эстонии, напомнили, что плата взимается только в летнее время и уже с 2002 года - в двух местах: на берегу Пярнуского залива в Лемме и на берегу Чудского озера в Каукси, сообщает портал Rus.err.ee.

Разовая плата за въезд составляет 3,20 евро с одного автомобиля. Собранные средства направляются на восстановление мест отдыха.

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