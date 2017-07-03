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Президент показала характер? Кальюлайд отказалась провозглашать Закон о налоге на сладкие напитки

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила в понедельник не провозглашать принятый Рийгикогу закон о налоге на сладкие напитки и вернула его в парламент на доработку.

Президент отмечает, что она поддерживает цель закона, которая заключается в уменьшении вреда здоровью от чрезмерного потребления сахара, сообщает портал Rus.err.ee.

При этом она считает, что один из пунктов закона, согласно которому от налога освобождаются подслащенные напитки, продаваемые на морских или воздушных судах во время международных рейсов, противоречит зафиксированному в Конституции Эстонии принципу равного обращения.

Кальюлайд также обращает внимание на то, что конституции может противоречить еще один пункт закона, который обязывает владельца торговой точки проверять, уплатил ли налог поставщик подслащенных напитков.

19 июня Рийгикогу принял Закон о налоге на сладкие напитки, согласно которому налогом облагаются напитки, содержащие сахара или подслащающих веществ больше, чем 5 граммов на 100 мл напитка.

За закон проголосовали 52, против 37 депутатов. Воздержавшихся не было.

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