Полиция просит помощи свидетелей смертельного ДТП в Ляэнемаа

На 37-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла произошло столкновение автомобилей Honda Accord и Ford Galaxy.

По уточненным данным, автомобиль Honda ехал со стороны Хаапсалу в сторону Таллинна, а Ford – в сторону Хаапсалу. Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП было возбуждено уголовное дело.

Просим свидетелей этого ДТП, а также водителей, у кого есть запись видеорегистратора этого происшествия, связаться с Хаапсалуским отделением полиции по номеру 53 05 88 18, позвонить на инфотелефон Департамента полиции и погранохраны 612 3000 либо написать по адресу laane.vihje@politsei.ee.