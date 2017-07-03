СМИ: загадочно умерший разоблачитель был в центре тайной операции РФ и Сирии

"Перепиличный, погибший при загадочных обстоятельствах после того, как разоблачил предполагаемые налоговые махинации, в которых были замешаны российские правительственные чиновники, вел дела с сетью офшорных компаний, которые, как установили США, оказывали поддержку правительству Асада", - говорится в статье, выдержку из которой публикует InoPressa.ru .

Как пишет британская газета, ей удалось ознакомится с документами, свидетельствующими о том, что швейцарская компания Quartell Trading, которую возглавлял Перепиличный, в январе и феврале 2008 года совершила четыре перевода фирме Balec Ventures на общую сумму более двух миллионов долларов, выплаченных кипрскому подразделению Federal Bank of the Middle East, базирующемуся в Танзании, сообщает Newsru.com.

В мае этот банк был закрыт в связи с тем, что, по утверждению Министерства финансов США, он использовался для отмывания денег, спонсирования террористов и организованной преступности. Фирмой Balec Trading Ventures Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, владеет Исса аль-Зейди, сириец с российским гражданством, который осенью 2014 года попал в санкционный список, составленный Министерством финансов США, по обвинению в связях с сирийской программой химического оружия. По данным американских властей, Исса аль-Зейди, действуя через кипрские фирмы, помогал вести теневые операции сирийскому правительству.

"Появляется все больше опасений по поводу официальной версии, согласно которой он умер по естественным причинам, - цитирует газета высказывания депутата парламента от Лейбористской партии Бена Брэдшоу относительно гибели Перепиличного. - Эта связь с программой химического оружия Асада раскрывает возможный новый мотив".

В середине июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении финансовые документы, что инвестиционная группа Quartell Trading Ltd., якобы связанная с правительством РФ и "российской мафией", перевела по меньшей мере 900 тысяч долларов компании Balec Trading Ventures Ltd. Однако имя Перепеличного в этой связи канал не упоминал.

Новостной портал BuzzFeed News опубликовал серию материалов о секретной криминальной деятельности "российских киллеров" - якобы выполняющих "заказы" Кремля членов мафиозных группировок и спецслужб, которые иногда могут действовать вместе. По данным портала, после прихода президента РФ Владимира Путина к власти таким образом было "казнено" как минимум 14 человек, включая Перепиличного.

В ноябре прошлого года The Sunday Times сообщала, что в связи со смертью 44-летнего Перепиличного "будут засекречены разведданные о международном киллере, собранные MI-5". Речь шла об уроженце Чечни Валиде Лурахмаеве, известном также под кличкой Валидол, которого разыскивали за ряд убийств.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/03jul2017/perepilichny.html