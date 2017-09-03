С завтрашнего дня меняется организация движения на перекрестке в Хааберсти
3 сентября 2017 г., 14:17
С 4 сентября в связи с работами по реконструкции меняется организация движения по Палдискому шоссе в районе перекрестка Хааберсти на участке от улицы Мыйза до улицы Туулевески, сообщает пресс-служба мэрии Таллинна.
Движение в сторону центра города переводится в коридор на полосу встречного движения, но Палдиское шоссе остается открытым для транспорта в обоих направлениях. Разрешены также левый и правый поворот на улицу Мыйза.
Меняются подъезды к зоопарку и место остановки «Зоо».
Перечисленные изменения будут действовать до конца октября.
Управа Таллинна отметила, что участников движения просят строго следовать указаниям временных средств организации движения.