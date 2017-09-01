Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: в Тарту провозглашен Школьный мир

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Первого сентября на Ратушной площади в Тарту состоялась ставшая уже традиционной церемония провозглашения Школьного мира.

Договор о провозглашении Школьного мира подписал мэр Тарту, представитель Министерства образования и науки, НКО Союз защиты детей, Союз ученических представительств Эстонии и НКО TORE, сообщил BNS пресс-секретарь Союза защиты детей.

После подписания договора 60 школьников отправились в велопоход, маршрут которого проходил по всем школам города Тарту. В каждой из школ по одному школьнику и по одному представителю школы также поставили свои подписи под договором. Затем текст договора доставили на Ратушную площадь.

Цель заключения школьного мира — объединить учащихся, учителей, руководителей школ и родителей во имя формирования лучшей школьной среды. Девизом Школьного мира в этом году станет призыв «Я подаю пример!».

Школьный мир провозглашается в Эстонии уже в 18-й раз, а в Тарту эта церемония проводится в третий раз.

Наверх