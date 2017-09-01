Фото: в Тарту провозглашен Школьный мир

Договор о провозглашении Школьного мира подписал мэр Тарту, представитель Министерства образования и науки, НКО Союз защиты детей, Союз ученических представительств Эстонии и НКО TORE, сообщил BNS пресс-секретарь Союза защиты детей.

После подписания договора 60 школьников отправились в велопоход, маршрут которого проходил по всем школам города Тарту. В каждой из школ по одному школьнику и по одному представителю школы также поставили свои подписи под договором. Затем текст договора доставили на Ратушную площадь.

Цель заключения школьного мира — объединить учащихся, учителей, руководителей школ и родителей во имя формирования лучшей школьной среды. Девизом Школьного мира в этом году станет призыв «Я подаю пример!».

Школьный мир провозглашается в Эстонии уже в 18-й раз, а в Тарту эта церемония проводится в третий раз.