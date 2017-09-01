Фото и видео: известного актера, который пьяным совершил в Таллинне несколько ДТП, приговорили к условному сроку

Ранее Rus.Postimees сообщал, что актер Пеэтер Оя, который вчера в состоянии алкогольного опьянения на машине совершил два ДТП в Пирита, сегодня, 1 сентября, до полудня был выпущен из полицейского участка. Днем он предстал перед судом.

Освобожденный сегодня утром из вытрезвителя, а затем - и из рахумяэского полицейского участка Пеэтер Оя сказал в интервью Elu24, что сожалеет о своем поступке. «Я очень извиняюсь за свое поведение и искренне надеюсь, что подобное больше не повторится», - сказал Оя.

Сегодня днем он предстал перед Харьюским уездным судом. Оя был признан виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянния и приговорен к шести месяцам тюрьмы, из которых за решеткой следует провести три месяца и 28 дней. Срок был уменьшен, поскольку дело рассматривалось в рамках ускоренного производства.

Актеру не придется сидеть за решеткой, если в течение годового испытательного срока он не совершит новое преступление. Пеэтер Оя был освобожден из под стражи в зале суда.

В качестве дополнительного наказания у Пеэтера Оя на три месяца будут изъяты водительские права. Он должен также компенсировать расходы на производство в размере 520,50 евро.

Напомним, что вчера в 21:52 несколько человек сообщили в полицию о подозрительном стиле вождения водителя машины Subaru, которая ехала по столичному району Пирита.

По словам очевидцев, первая авария произошла на перекрестке Пирита-теэ и Козе-теэ, вторая авария - возле магазина Selver в Пирита. После этого машина продолжила свой путь.

Полицейские обнаружили машину во дворе жилого дома, а за рулем - актера Пеэтера Оя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оя разбил машину. На пути Subaru некстати попались дорожный знак, дорожное ограждение, бордюры, также у автомобиля лопнули шины.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал, что за рулем машины находился 57-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько ДТП. Опьянение мужчины было как минимум 1,5 промилле.