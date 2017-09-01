Пять домов в Эстонии, больше похожих на замки, чем на жилые дома (фото)

Дом на Дубовой аллее

Шестикомнатный деревянный дом в стиле югенд построен в Раннамыйза по проекту известного архитектора Жака Розембаума в 1911 году. В советское время в нем располагался один из корпусов пионерского лагеря БСРЗ. Сейчас дом используется как жилой и ждет нового хозяина. Больше информации находится ЗДЕСЬ.

Фото: kv.ee

Частный дом в Нымме

Совсем по-другому выглядит дом с эффектной башенкой в Нымме. Этот кирпичный дом построен по проекту архитектора Николая Якобишвили, автора проекта отеля Tähetorn. Сейчас продается часть этого дома, состоящая из семи комнат. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Фото: kv.ee

Охотничий замок в Йыгевамаа

В охотничьем замке Курси, который находится волости Пуурмани, 12 комнат. Построен он был в 1890 году и принадлежал графу Мантейфелю. Шесть лет назад дом был полностью реновирован, причем сохранено много исторических деталей. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Фото: kv.ee

Дом с башенкой в Мустла

В поселке Мустла, что в Мульгимаа, продается символ этого населенного пункта - дом с башенкой, имеющий богатую историю. В нем в разное время размещались: банк, магазины, конторы, места общепита, квартиры и так далее. В нем снимали несколько эпизодов фильма "Сделано в Эстонии" (в эстонском прокате - «Vanad ja kobedad saavad jalad alla»). Сейчас дом продается. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Фото: kv.ee

Стильный дом в Нымме

Фахверковый дом построен в 1914 году по проекту архитектора Эрнста Кюхнерта. В этом интересном строении три жилых помещения, веранда, прихожая, кухня, ванная и кладовки. Подробности находятся ЗДЕСЬ.