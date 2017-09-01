Смотрите, какой роскошный дом продает рэпер Эминем

Рэпер купил эту виллу в Мичигане через год после получения пятнадцатой по счету премии "Грэмми", сообщает Architectural Digest. В 2003 году дом стоил 4,75 млн долларов. Теперь, 14 лет спустя, он продает его всего за два миллиона.

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Вилла площадью 1625 квадратных метров находится на участке площадью 23 акра. В доме пять спален, каждая с большой ванной комнатой, большая кухня, стильная столовая и несколько гостиных.

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

В саду Эминема есть бассейн и спа-салон, а также гостевые домики, гараж на пять машин, теннисный корт, баскетбольная площадка и пруд.

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX