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Смотрите, какой роскошный дом продает рэпер Эминем

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ANDREW KELLY/Reuters

За свой дом певец просит два миллиона долларов. Четырнадцать лет назад, когда рэпер приобрел особняк, его цена, была более чем в два раза больше, пишет портал Kodu.

Рэпер купил эту виллу в Мичигане через год после получения пятнадцатой по счету премии "Грэмми", сообщает Architectural Digest.  В 2003 году дом стоил 4,75 млн долларов. Теперь, 14 лет спустя, он продает его всего за два миллиона.

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Вилла площадью 1625 квадратных метров находится на участке площадью 23 акра. В доме пять спален, каждая с большой ванной комнатой, большая кухня, стильная столовая и несколько гостиных.

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

В саду Эминема есть бассейн и спа-салон, а также гостевые домики, гараж на пять машин, теннисный корт, баскетбольная площадка и пруд.

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

Фото: NIPI/ Trulia / BACKGRID / SCANPIX

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