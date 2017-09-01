Происки конкурентов? В Раквере предвыборные плакаты обмотали пищевой пленкой

В четверг вечером в Раквере перед фотографом издания Virumaa Teataja открылась странная картина. Рекламные щиты с предвыборными плакатами кто-то обмотал пищевой пленкой. Сегодня стало известно, что вандалы не имеют к этому никакого отношения.
„Это я сделал, - сообщил городской художник Раквере Теэт Суур. - Возможно, кто-то решит, что тут есть политическая подоплека, но это не так. Когда обматывал один из щитов, остановилась машина, а водитель поинтересовался, не устраняю ли я конкурентов".
По словам Теэта Суура, причина его поступка довольно прозаична. Срок действия договора между рекламной компанией JCDecaux и местным самоуправлением истек, по этой причине у рекламщиков больше нет никакого права использовать землю города для своих щитов.
„Они вовремя не убрали свою рекламу, да еще и новые плакаты разместили", - сообщил городской художник, отметив, что у фирмы в Раквере шесть рекламных щитов.