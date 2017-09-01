Происки конкурентов? В Раквере предвыборные плакаты обмотали пищевой пленкой

„Это я сделал, - сообщил городской художник Раквере Теэт Суур. - Возможно, кто-то решит, что тут есть политическая подоплека, но это не так. Когда обматывал один из щитов, остановилась машина, а водитель поинтересовался, не устраняю ли я конкурентов".

По словам Теэта Суура, причина его поступка довольно прозаична. Срок действия договора между рекламной компанией JCDecaux и местным самоуправлением истек, по этой причине у рекламщиков больше нет никакого права использовать землю города для своих щитов.

„Они вовремя не убрали свою рекламу, да еще и новые плакаты разместили", - сообщил городской художник, отметив, что у фирмы в Раквере шесть рекламных щитов.