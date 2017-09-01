Картина дня: мужчина с ребенком попали под поезд, опасная яичная продукция в Эстонии и известный актер попал в ДТП

Жуткое видео: поезд сбил мужчину с ребенком

Ляэнеская префектура сообщила, что сегодня в 10.38 в Кохила поезд сбил 31-летнего мужчину с шестилетним ребенком. Читайте далее...

Учащихся популярного частного вуза ожидает неприятный сюрприз

Незадолго до начала учебного года некоторых абитуриентов Евроакадемии ожидал неприятный сюрприз, так как по распоряжению министра образования учебное заведение не сможет обучать студентов по двум учебным программам. Читайте далее...

В Таллинне пьяный актер на Subaru протаранил дорожный знак и ограждение

Полиция вчера поздно вечером в Пирита поймала за рулем пьяного 57-летнего актера Пеэтера Оя. Позже актера, признавшего свою вину, отпустили на свободу.

В Эстонии обнаружили яичную продукцию с опасным веществом

Ветеринарно-пищевой департамент получил отчет RASFF, согласно которому в Эстонию поступили 540 кг смесей для омлета, которые содержат фипронил, употребление которого в таком количестве не опасно для здоровья человека. Читайте далее...

В избирательном списке Сависаара и Мыйза нашелся кагэбэшник

В совместном списке Избирательного союза Сависаара и “Делового Таллинна” присутствует бывший офицер советской госбезопасности Валерий Коновалов. Читайте далее...

Нехватка учителей в школах: распределять или приманивать?

В последнее время все чаще говорят о дефиците учителей, который начинают ощущать школы Эстонии. Читайте далее...

Министр образования: учитесь как дети, и пусть это приносит вам радость!

Министр образования и науки Майлис Репс по случаю 1 сентября обратилась к тем, для кого начало учебного года имеет особое значение. Читайте далее...

Майлис Репс: у сытого учителя и ученики поуспешнее

В День знаний глава Министерства образования и науки Эстонии напомнила читателям «Учительской газеты», что обратной стороной верхних строчек наших школьников в «чартах» PISA является неспособность или нежелание каждого десятого выпускника учиться и работать, а почти каждого третьего взрослого – овладеть какой-либо профессией. Читайте далее...

Пять китов эстонского образования

Накануне нового учебного года министр образования Майлис Репс и глава аналитического отдела Минобра Ауне Валк представили в столичном офисе ведомства отчет за 2017 год о пяти основных достоинствах эстонской системы образования. Читайте далее...

Крик души жительницы Таллинна: мы готовы были оторвать голову этой «как бы матери»

Практически каждый день мы узнаем о происшествиях с участием автомобилей, в которых серьезно пострадали или даже погибли люди. Но далеко не всегда достоянием гласности становится информация о том, что могло бы случиться, но не случилось. Читайте далее...

Сценарий учений “Запад” обнажил ложь российского Минобороны

Вейшнория, Лубения и Весбария. Вероятно, раньше вы ничего об этих странах не слышали и, на самом деле, они вымышлены. Так называются страны-агрессоры в совместных российско-белорусских учениях «Запад». Их сценарий, напугавший страны Балтии, Украину и даже Белоруссию, лишь подтверждает их опасения. Читайте далее...

На Эстонию надвигаются дожди и штормовой ветер

В субботу над Польшей образуется новый циклон и, перемещаясь на север, принесет в Прибалтику дожди и штормовой восточный ветер. Уже в субботу утром зона осадков достигнет юго-запада Эстонии и распространится по всей республике. Читайте далее...