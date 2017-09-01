В Эстонии обнаружили яичную продукцию с опасным веществом

Немецкое предприятие Eipro-Vermarktung отозвало из Эстонии пастеризованную ароматизированную смесь для омлета, поскольку для производства продукции использовались несоответствующие требованиям продукты. Согласно действующим в ЕС правилам, за качество продуктов, используемых для изготовления продукции, отвечает производитель и он обязан при необходимости отзывать некачественный товар. В Эстонию поступило такой продукции две партии общим весом 540 кг.

По заверениям производителя, смесь для приготовления омлета не представляет опасности для здоровья людей.

Партия этой омлетной смеси была доставлена в Эстонию 25 июля. Смесь была доставлена одному поставщику и, на основании проведенного расследования, можно утверждать, что продукция не поступила в розничную торговлю.

В Европе запрещено использовать фипронил при производстве продуктов животного происхождения. Вещество впитывается через кожу животных и потом остается в мясе, а в случае с курицами — и в яйцах. В больших дозах фипронил может повредить почки, печень и щитовидную железу человека, в небольших — вызывает раздражение глаз и кожи, а также тошноту. Тем не менее, этим инсектицидом разрешается обрабатывать растительную продукцию.