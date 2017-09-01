Вне закона: два человека из Харкуского центра депортации окажутся на свободе

Один из освобождаемых — гражданин Мали, страну происхождения которого не удалось установить. Второй — отсидевший более восьми лет в эстонской тюрьме за насилие над приемной дочерью Алексей Вронченко.

Департамент полиции и погранохраны отказался выдать ему вид на жительство, поскольку мужчина совершил преступление, за которое предусмотрено наказание более одного года. В отношении иностранцев закон говорит, что в выдаче вида на жительство можно отказать, если «иностранец совершил преступление, за которое был приговорен к более году тюремного заключения».

Полиция пыталась выслать гражданина России Вронченко из страны в течение 18 месяцев, но Россия не соглашается его принимать.

Но 18 месяцев — это максимальный срок, когда высылаемые из страны человек может содержатся в центре. Это время истекает 4 сентября, поэтому законного основания содержать его в центре нет.

В то же время Вронченко не имеет права находиться в Эстонии. Он оказывается вне закона, как это произошло весной прошлого года с четырьмя африканцами. Их нельзя было выслать на родину, поскольку Департамент полиции и погранохраны не смог установить их личности. Трое гвинейцев и один житель Кот-д´Ивуара сначала переехали в таллиннский приют для бездомных. Днем они бродили по столице, питались на суповой кухне, а на ночь возвращались в ночлежку. Первое время они каждый день ходили в полицию отмечаться, но очень быстро исчезли с радаров властей. На данный момент все, кроме гражданина Берега слоновой кости, уехали из Эстонии.