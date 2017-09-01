Видео: группа туристов подралась с охранниками клуба на Майорке

Когда именно произошла потасовка, неизвестно. В снятом на пляже ролике видно, как охранник удерживает на земле мужчину, одетого в одни шорты. Как уточняет газета The Sun, перед этим вышибала избил отдыхающего, применив приемы восточного единоборства, а потом начал душить, пишет Lenta.ru.

Судя по кадрам, затем к месту стычки сбегаются коллеги охранника и друзья пострадавшего, которые пытаются вступиться за него. Между двумя группами мужчин вспыхивает драка. В конце концов вышибалы и их оппоненты расходятся, пишет The Sun, добавляя, что избитый турист приходит в себя и покидает место конфликта вместе с приятелями.

В полицию в связи со случившимся пока никто не обратился.