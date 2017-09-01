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Видео: группа туристов подралась с охранниками клуба на Майорке

Rus.Postimees.ee
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Драка. Иллюстративное фото. | ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/EMF

Группа туристов подралась с охранниками клуба на испанском курорте Магалуф (остров Майорка). Видео инцидента опубликовали на YouTube.

Когда именно произошла потасовка, неизвестно. В снятом на пляже ролике видно, как охранник удерживает на земле мужчину, одетого в одни шорты. Как уточняет газета The Sun, перед этим вышибала избил отдыхающего, применив приемы восточного единоборства, а потом начал душить, пишет Lenta.ru.

Судя по кадрам, затем к месту стычки сбегаются коллеги охранника и друзья пострадавшего, которые пытаются вступиться за него. Между двумя группами мужчин вспыхивает драка. В конце концов вышибалы и их оппоненты расходятся, пишет The Sun, добавляя, что избитый турист приходит в себя и покидает место конфликта вместе с приятелями.

В полицию в связи со случившимся пока никто не обратился.

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