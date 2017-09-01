Сеэдер: вторую пенсионную ступень надо отменить!

“Самообман, что деньги заменят людей и решат проблему эстонских пенсий через тридцать лет, - один из ярчайших образчиков коллективной глупости и наивности”, - пишет в своем мнении в Postimees председатель IRL Хелир-Вальдор Сеэдер, убежденный в том, что обсуждение существующей пенсионной системы неизбежно.

“Прежде всего, мы должны осознать, что действующая пенсионная система нежизнеспособна, мы вкладываем бюджетные деньги в пенсионную кассу, а соотношение работающих жителей и тех, кого содержит государство, в ближайшие десятилетия еще более ухудшится», - пояснил Сеэдер. Председатель IRL заявил, что с самого начала был скептически настроен по отношению ко второй пенсионной ступени и выступал против нее.

“Теперь система проработала 20 лет, и мы занимаемся техническими нюансами – пытаемся направлять использование средств из пенсионных фондов и следим за расходами на содержание системы – но, по сути, не осмеливаемся принять серьезные решения”, - констатировал Сеэдер, который считает, что обязательные платежи во вторую пенсионную ступень необходимо прекратить.

“То, что мы ежегодно собираем 400 миллионов и размещаем их в фонды, чтобы они обращались, - неразумное использование денег ни с учетом нынешней ситуации, ни с учетом того, что предстоит через десятилетия”, - сказал председатель IRL. По его словам, было бы намного разумнее, если бы люди могли вложить те деньги, которые сегодня они платят в пенсионные фонды, в образование, здоровье или важные инфраструктурные объекты.

“Это позволило бы людям лучше справляться самостоятельно, самостоятельно обеспечить свою пенсию, получить лучшее образование и т.д. Даже это лучшее решение, чем собирать эти деньги и пускать в оборот. Это, конечно, может кормить сектор финансового посредничества, но не обеспечит этому поколению пенсию через 30 лет”, - пояснил Сеэдер.

Направление денег из пенсионных фондов в эстонские фирмы, по его мнению, - это побочная деятельность, которая не улучшит положение. “Я не против этого. Если у нас нет политической воли менять существующую ситуацию, можно продолжать это делать, но это не гарантирует жизнеспособности системы. Таким образом, мы делаем еще один шаг в направлении увеличения регуляции, когда государство в известном объеме предписывает, куда и как надо направлять деньги”, - убежден политик.

По его словам, куда более лучшим решением, чем вторая пенсионная ступень, будет, если люди добровольно станут страховать свою пенсионную старость. “Они могут вкладывать деньги в детей, золото, недвижимость, предпринимательство”, - перечислил Сеэдер.

В то же время Сеэдер убежден, что первая ступень, т.е. государственная пенсия, должна сохраниться, чтобы обеспечить людям минимальный прожиточный доход. “Это стоило бы тоже обсудить, должна ли пенсия быть солидарной или нет. Я считаю, что она должна быть солидарной”, - сказал Сеэдер.