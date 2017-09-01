Галерея: удивительно удачно реновированная хрущевка в Мустамяэ

После ремонта, который только что закончен, в квартире еще никто не жил. Поменяны все трубы, проводка, двери и окна. Дизайн квартиры с белыми стенами выдержан в строгом и скромном скандинавском стиле. Черные детали только подчеркивают лаконичность дизайна.

Светлая и просторная кухня-гостиная с двумя окнами полностью обставлена. В цену входит вся мебель и техника. И посудомоечная машина, и холодильник интегрированы.

Очень остроумно решено пространство санузла: подвижная стеклянная стена отделяет душевую зону и не загромождает помещение.

С подробностями можно ознакомиться на странице KV.EE.