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Галерея: удивительно удачно реновированная хрущевка в Мустамяэ

Rus.Postimees.ee
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С любовью и вкусом отремонтированная двухкомнатная квартира - образец того, как можно сделать маленькое пространство большим.

После ремонта, который только что закончен, в квартире еще никто не жил. Поменяны все трубы, проводка, двери и окна. Дизайн квартиры с белыми стенами выдержан в строгом и скромном скандинавском стиле. Черные детали только подчеркивают лаконичность дизайна.

Светлая и просторная кухня-гостиная с двумя окнами полностью обставлена. В цену входит вся мебель и техника. И посудомоечная машина, и холодильник интегрированы.

Очень остроумно решено пространство санузла: подвижная стеклянная стена отделяет душевую зону и не загромождает помещение.

С подробностями можно ознакомиться на странице KV.EE.

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